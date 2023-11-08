حلقات زحل: جمال عابر في الكون

يواجه زحل، العملاق الآسر لنظامنا الشمسي والمعروف بحلقاته المهيبة، لحظة تحول. وفي أقل من عامين، ستختفي من أمام أعيننا الحلقات المميزة التي أسرت علماء الفلك ومراقبي النجوم لعدة قرون. هذه الظاهرة لا ترجع إلى اختفائها أو تدميرها، بل إلى رقصة زحل المدارية حول الشمس.

يكمل زحل دورته حول نجمنا كل 30 سنة أرضية. خلال هذه الرحلة السماوية، يميل محور دوران الكوكب، مما يجعل حلقاته إما أكثر وضوحا أو محجوبة من وجهة نظرنا. وكما توضح وكالة ناسا، عندما تضيء الشمس الجانب الجنوبي لزحل، تبهر الحلقات على مرأى ومسمع. وعلى العكس من ذلك، تشرق الشمس خلال النصف الآخر من مداره على الجانب الشمالي للكوكب، مما يعيق رؤيتنا للحلقات المهيبة.

لقد بدأ العد التنازلي لأولئك الذين يتوقون لمشاهدة هذا المشهد السماوي. بحلول مارس 2025، أو ما يقرب من 18 شهرًا من الآن، سوف تتلاشى حلقات زحل، وتصبح غير مرئية لأعيننا. يميل محور زحل حاليًا بمقدار تسع درجات، وسوف ينخفض ​​​​تدريجيًا إلى 3.7 درجة فقط في عام 2024. وفي نهاية المطاف، بحلول مارس 2025، سيصل الميل إلى الصفر درجة، وهو ما يشبه مراقبة "ورقة من الحافة عند وضعها في النهاية البعيدة". ملعب كرة قدم"، كما وصفه موقع Earth.com.

ومع ذلك، لا تقلق، لأن هذا الاختفاء مؤقت فقط. بحلول عام 2032، سوف يميل محور زحل إلى 27 درجة، مما يوفر لنا رؤية مثالية لحلقاته المتألقة مرة أخرى.

أسئلة وأجوبة

1. لماذا تختفي حلقات زحل؟

تختفي حلقات زحل عن أعيننا بسبب ميل محور مداره. ومع تقدم الكوكب في رحلته حول الشمس، يختفي الجانب ذو الحلقات الشهيرة تدريجيًا عن الأنظار.

2. متى تختفي حلقات زحل؟

ووفقا لوكالة ناسا، ستختفي الحلقات في مارس 2025 تقريبًا، أي بعد 18 شهرًا تقريبًا من الآن.

3. هل تختفي حلقات زحل كثيرًا؟

على الرغم من أن حلقات زحل تختفي عن الأنظار بشكل دوري، إلا أنها لا تختفي بشكل متكرر. وتشير التقديرات إلى أنها قد تختفي تمامًا في النهاية، لكن ليس قبل مئات الملايين من السنين.

يُعتقد أن حلقات زحل، المكونة من الجليد والحطام الصخري والغبار، هي بقايا مذنبات وكويكبات وأقمار تمزقها الجاذبية الهائلة للكوكب. ويتراوح محيط هذه الزخارف السماوية ما بين 70,000 ألفاً إلى 140,000 ألف كيلومتر، ويبلغ عرضها الرقيق 90 متراً فقط في معظم مناطقها، وتحمل أسراراً سامية للكون.

بينما نستعد لتوديع حلقات زحل في السنوات المقبلة، يمكننا أن نشعر بالعزاء عندما نعرف أنها ستزين سمائنا مرة أخرى، لتذكرنا بالجمال العابر والطبيعة المتغيرة باستمرار للكون.

(المصدر: ناسا)