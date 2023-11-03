نظرة جديدة على التطور المذهل لنجم البحر

تخيل مشهدًا لا مثيل له في عيد الهالوين - رأس بشري ينزلق على مئات الأقدام الصغيرة وسط كل الديكورات الغريبة الأخرى. الآن انسَ ذلك لأنه لا علاقة له بنجم البحر. كشفت الأبحاث الحديثة عن حقيقة مذهلة حول هذه المخلوقات المائية والتي ستجعلك تراها في ضوء جديد تمامًا.

في حين قد يبدو أن نجم البحر لديه العديد من "الأذرع" الممتدة من جسمه المركزي، إلا أن العلماء توصلوا إلى اكتشاف مذهل. هذه المخلوقات، إلى جانب شوكيات الجلد الأخرى مثل قنافذ البحر وخيار البحر ودولار الرمل، هي في الأساس مجرد رؤوس. وبعبارة أخرى، ليس لديهم جسم مثل معظم المخلوقات الأخرى.

لقد حير هذا الاكتشاف العلماء لأن السجلات التطورية لنجم البحر تشير إلى أنهم تطوروا من أسلاف ذوي تناظر ثنائي، تمامًا مثل البشر. ومع ذلك، فإن أجسام نجم البحر مقسمة إلى خمسة أقسام متساوية. فكيف جاءت خطة الجسم الفريدة هذه؟

شرع العلماء في السعي لفهم هذه الظاهرة المحيرة وقاموا ببناء خريطة ثلاثية الأبعاد للتعبير الجيني داخل نجم البحر. وركزوا على الجينات المسؤولة عن نمو الأديم الظاهر، والذي يشمل الجلد والجهاز العصبي، لتحديد مكان نشاط جينات معينة أثناء تطور المخلوق.

وكانت النتائج مثيرة للاهتمام. كانت التوقيعات الجينية المرتبطة بنمو الرأس منتشرة في جميع أنحاء نجوم البحر اليافعة، لكن المكونات الحاسمة لخطة الجسم كانت غائبة بشكل ملحوظ. في الواقع، حتى العلامات المرتبطة عادةً بمقدمة رأس الحيوان كانت موجودة بشكل غريب بالقرب من منتصف كل ذراع من أذرع نجم البحر الخمسة.

قادت هذه النتائج الباحثين إلى استنتاج أن نجوم البحر ونظرائهم من شوكيات الجلد ربما طوروا مخططهم الجسدي الفريد المكون من خمسة أقسام عن طريق التخلص من منطقة الجذع الموجودة في أسلافهم الثنائيين. وقد منحهم هذا التحول مزايا مميزة من حيث الحركة والتغذية، مما يميزهم عن الحيوانات ذات خطط الجسم المتماثلة.

فلماذا تطورت هذه المخلوقات بهذه الطريقة الغريبة؟ يعود تاريخ أقدم حفريات نجم البحر المعروفة إلى أكثر من 200 مليون سنة، حتى أنها سبقت أقدم الديناصورات المعروفة. ويشير هذا إلى أنهم وجدوا صيغة ناجحة للبقاء على قيد الحياة.

في حين أنه قد يبدو غريبًا التفكير في نجم البحر على أنه مجرد رؤوس تزحف على طول قاع البحر، إلا أن هذه المخلوقات الرائعة ازدهرت لملايين السنين. تستمر رحلتهم التطورية في إدهاش العلماء وتذكرنا بالتنوع المذهل للحياة في محيطاتنا.

أسئلة وأجوبة

س: هل نجم البحر مجرد رؤوس؟

ج: نعم، أظهرت الأبحاث الحديثة أن نجم البحر، بالإضافة إلى شوكيات الجلد الأخرى، هي في الأساس مجرد رؤوس بدون جسم مثل معظم المخلوقات الأخرى.

س: كيف طور نجم البحر خطة الجسم الفريدة هذه؟

ج: يعتقد العلماء أن نجم البحر ونظرائه من شوكيات الجلد يتخلصون من منطقة الجذع الموجودة في أسلافهم الثنائيين، مما يؤدي إلى تصميم جسمهم الفريد المكون من خمسة أقسام.

س: لماذا تطور نجم البحر بهذه الطريقة الغريبة؟

ج: يعود تاريخ أقدم حفريات نجم البحر المعروفة إلى أكثر من 200 مليون سنة، مما يشير إلى أنهم وجدوا صيغة ناجحة للبقاء على قيد الحياة.

(المصدر: [الطبيعة](https://www.nature.com))