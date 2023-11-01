نجوم البحر: كيف تطورت خطة الجسم بشكل مختلف عما كنا نظن

يشير بحث جديد إلى أن جسم نجم البحر، المعروف أيضًا باسم نجم البحر، قد يشبه الرأس أكثر من وجود أجزاء مميزة من الجسم مثل الجذع أو الذيل. لقد حيرت خطة الجسم المتماثلة الفريدة من نوعها لشوكيات الجلد، والتي تشمل نجوم البحر وقنافذ البحر ودولارات الرمل، العلماء لفترة طويلة. على عكس أسلافهم الذين لديهم جانب أيمن وأيسر معكوس، فإن شوكيات الجلد لديها أجزاء جسمها مرتبة في خمسة أقسام متساوية.

أجرى علماء من جامعة ساوثهامبتون وجامعة ستانفورد دراسة لمقارنة البيانات البيولوجية لنجم البحر مع حيوانات أخرى من مجموعة ثنائيات الفم، والتي تشمل شوكيات الجلد والحيوانات الثنائية. واكتشفوا أن الجينات المرتبطة بنمو الرأس تم التعبير عنها في جميع أنحاء نجوم البحر الصغيرة، في حين كانت الجينات المشفرة لأجزاء الجذع والذيل غائبة في الغالب.

تشير هذه النتائج إلى أن نجوم البحر وشوكيات الجلد الأخرى ربما تكون قد طورت مخطط جسمها المميز من خلال فقدان منطقة جذع أسلافها الثنائية. وهذا من شأنه أن يسمح لهم بالتحرك والتغذية بطرق مختلفة عن الحيوانات المتناظرة ثنائيًا. يتحدى البحث الافتراضات السابقة حول تطور شوكيات الجلد ويسلط الضوء على مدى تعقيد مخطط أجسامهم.

يقول الدكتور جيف طومسون، المؤلف المشارك في الدراسة: "يخبرنا بحثنا أن خطة جسم شوكيات الجلد تطورت بطريقة أكثر تعقيدًا مما كنا نعتقد سابقًا، ولا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن هذه المخلوقات المثيرة للاهتمام." يلقي هذا الفهم الجديد لشوكيات الجلد الضوء على تاريخها التطوري ويثير المزيد من الأسئلة حول التكيفات المتنوعة للكائنات الحية.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

ما هي شوكيات الجلد؟

شوكيات الجلد هي مجموعة من الحيوانات تشمل نجوم البحر (نجم البحر)، وقنافذ البحر، ودولارات الرمل. لديهم خطة جسم متماثلة خماسية فريدة من نوعها. كيف تختلف شوكيات الجلد عن أسلافها الثنائية؟

على عكس الحيوانات الثنائية، تفتقر شوكيات الجلد إلى الجانب الأيمن والأيسر المنعكس. يتم ترتيب أجزاء الجسم في خمسة أقسام متساوية. ماذا كشفت الدراسة عن نجوم البحر؟

وأظهرت الدراسة أن نجوم البحر قد تشبه الرأس أكثر من وجود أجزاء مميزة من الجسم مثل الجذع أو الذيل. كيف طورت شوكيات الجلد خطة جسمها؟

يشير البحث إلى أن شوكيات الجلد طورت مخطط جسمها من خلال فقدان منطقة الجذع لأسلافها الثنائية. ما هي الآثار المترتبة على هذا البحث؟

تتحدى النتائج الافتراضات السابقة حول تطور شوكيات الجلد وتسلط الضوء على مدى تعقيد خطة الجسم.