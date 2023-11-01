التطور المذهل لنجم البحر وشوكيات الجلد

نجم البحر مخلوقات غامضة حيرت العلماء لفترة طويلة بسبب تصميم جسمها الفريد. على الرغم من أنها قد تبدو وكأنها تمتلك أطرافًا متعددة، إلا أن الأبحاث الحديثة كشفت أن نجم البحر يشبه في الواقع رؤوسًا بلا جسد. وقد سلط هذا الكشف الضوء على التطور المعقد لشوكيات الجلد، وهي مجموعة من الحيوانات تشمل نجم البحر وقنافذ البحر وغيرها.

لسنوات عديدة، كان العلماء في حيرة من أمرهم بشأن كيفية تطور شوكيات الجلد، التي لديها مخطط جسم خماسي، من أسلاف ذات تناظر مزدوج فقط. وهذا التناظر المزدوج شائع بين الحشرات والرخويات والفقاريات. يصف الدكتور جيف طومسون من جامعة ساوثهامبتون هذا الأمر بأنه لغز، مشيرًا إلى أنه من غير الواضح كيف ترتبط خطط الجسم لشوكيات الجلد بتلك الموجودة في الكائنات الحية الأخرى.

حقق الباحثون اكتشافًا رائدًا من خلال فحص الجينات المفعّلة في الطبقات الخارجية لنجم البحر البالغ. واكتشفوا أن الجينات الموجودة في هذه الطبقات تتوافق مع تلك التي يتم تنشيطها في رؤوس ديدان البلوط (التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بشوكيات الجلد) والفقاريات. بالإضافة إلى ذلك، فإن أجزاء مختلفة من "أذرع" نجم البحر تشبه أجزاء مختلفة من الرأس، مما يشير إلى أن أذرع نجم البحر تشبه امتدادات الرأس.

في جوهر الأمر، نجم البحر هو في الغالب حيوانات تشبه الرأس ولها خمسة نتوءات، بما في ذلك الفم الذي يتجه للأسفل والشرج الذي يتجه للأعلى. يبدو أن الجذع، على الرغم من وجوده في مراحل اليرقات، غائب في نجم البحر البالغ. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة حول تشريح نجم البحر.

لا يقدم البحث نظرة ثاقبة حول نجم البحر فحسب، بل يقدم أيضًا لمحة عن التطور الملحوظ لشوكيات الجلد. إنه يثير تساؤلات حول وجود حيوانات ذات أشكال أجسام متوسطة في السجل الأحفوري. يدرس العلماء الآن إمكانية العثور على أدلة يمكن أن تسد الفجوة بين الأسلاف الثنائية وشوكيات الجلد الحديثة.

إن فهم تطور شوكيات الجلد وخطط أجسامها غير العادية له آثار أوسع. فهو يسمح بتفسير أفضل لحفريات شوكيات الجلد المبكرة ويوفر فهمًا أعمق للعلاقة بين مناطق الدماغ لدى البشر وشوكيات الجلد.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي شوكيات الجلد؟

شوكيات الجلد هي مجموعة من الحيوانات البحرية التي تشمل نجم البحر وقنافذ البحر والدولار الرملي. لديهم تماثل خماسي فريد ومجموعة متنوعة من أشكال وأحجام الجسم.

س: كيف يختلف نجم البحر عن أطرافنا؟

أذرع نجم البحر لا تشبه أذرع الإنسان. وبدلاً من ذلك، فهي امتدادات لرأس نجم البحر، مع أجزاء مختلفة من الأذرع تتوافق مع أجزاء مختلفة من الرأس.

س: ما أهمية هذا البحث؟

يقدم هذا البحث رؤى قيمة حول تطور شوكيات الجلد ويتحدى الافتراضات السابقة حول تشريح نجم البحر. كما أنه يسمح بفهم أفضل لحفريات شوكيات الجلد المبكرة والمقارنة بين مناطق دماغ الإنسان وشوكيات الجلد.

س: هل هذه النتائج قابلة للتطبيق على شوكيات الجلد الأخرى؟

وبينما ركزت الدراسة على نجم البحر، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن النتائج لن تنطبق على شوكيات الجلد الأخرى. تشير النتائج إلى حدوث تحول جذري في مخطط الجسم الثنائي للأسلاف في شوكيات الجلد ككل.