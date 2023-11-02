اكتشاف جديد يكشف عن نجم البحر كرؤوس متحركة بدون أجساد فعلية

نجم البحر، وهو حيوان من شوكيات الجلد على شكل نجمة ينتمي إلى فئة الكويكبات، كان يحيط به دائمًا جو من الغموض. يجدها البعض مخلوقات بحرية رائعة، بينما يشعر البعض الآخر بالقلق قليلاً من مظهرها. ومع ذلك، فقد سلطت دراسة حديثة الضوء على اكتشاف مذهل: نجم البحر هو في الأساس رأس واحد كبير بدون بنية جسمية مناسبة.

على عكس ما عرفناه سابقًا عن نجم البحر، كشفت هذه الدراسة الجديدة التي أجراها علماء الأحياء في جامعة ستانفورد أن جسمه بالكامل مجرد رأس متحرك. ويصف لوران فورميري، المؤلف الرئيسي للدراسة، الأمر بأنه “غريب” ويشير إلى أن تطور هذه المخلوقات الرائعة أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد سابقًا.

توفر الدراسة، التي تحمل عنوان "الدليل الجزيئي للنمط الأمامي الخلفي في شوكيات الجلد البالغة"، مزيدًا من التبصر في الطبيعة الفريدة لنجم البحر. وباستخدام الأدوات الجينية والجزيئية، أنشأ الباحثون أطلسًا ثلاثي الأبعاد للتعبير الجيني لرسم مناطق جسم نجم البحر.

واحدة من أكثر النتائج إثارة للاهتمام هي أن المناطق التي تشبه الرأس في نجم البحر لا تتركز في أي منطقة واحدة. وبدلا من ذلك، فهي منتشرة في جميع أنحاء الجسم، مع وجود بعضها في الوسط والبعض الآخر في وسط كل طرف. لقد حير هذا الترتيب الفريد العلماء لعدة قرون، مع بقاء السؤال حول كيفية انتقال نجم البحر من مخطط الجسم الثنائي إلى المخطط الخماسي دون إجابة.

في حين أن نجم البحر ليس وحده في عائلة شوكيات الجلد ــ والتي تشمل قنافذ البحر، ودولارات الرمل، وخياريات البحر ــ فإن خصائصها المميزة لا تزال تأسر الباحثين. تقدم الدراسة رؤى قيمة حول كيفية تطور هذه المخلوقات غير العادية وتتحدى الافتراضات القديمة حول خطط الجسم في الحيوانات.

مع تعمق فهمنا لنجم البحر، يتم كشف المزيد من الألغاز. إن الطبيعة المعقدة لتطورها والتكوين المثير للاهتمام لمناطق "رؤوسها" تسلط الضوء فقط على مدى العجائب التي تكمن تحت سطح محيطاتنا.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يعتبر نجم البحر مخيفًا أم لطيفًا؟

يجد بعض الناس نجم البحر لطيفًا، بينما يعتبره البعض الآخر مخلوقات بحرية مخيفة.

س: هل نجم البحر له عقل أم دم؟

نجم البحر لا يمتلك عقلاً أو دماً.

س: هل يستطيع نجم البحر تجديد أذرعه؟

نعم، يتمتع نجم البحر بقدرة فريدة على إعادة نمو أذرعه في حالة تلفها أو قطعها.

س: هل نجم البحر له عيون؟

نعم، يمتلك نجم البحر عيونًا تسمح له بإحساس الضوء والظلام، لكن رؤيته محدودة.

س: ما هو عنوان الدراسة الأصلية؟

تحمل الدراسة الأصلية عنوان "الدليل الجزيئي للنمط الأمامي الخلفي في شوكيات الجلد البالغة".

س: هل هناك مخلوقات أخرى تشبه نجم البحر؟

نعم، تشمل الأعضاء الآخرين في عائلة شوكيات الجلد قنافذ البحر، دولار الرمل، وخيار البحر.