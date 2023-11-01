توفر الأبحاث المتقدمة نظرة ثاقبة لحبيبات النشا في محاصيل Triticeae

ألقت الأبحاث الحديثة الضوء على تطور حبيبات النشا في بذور محاصيل Triticeae، مثل القمح والشعير والجاودار. ولهذا الاكتشاف آثار كبيرة على مختلف الصناعات وصحة الإنسان.

النشا هو عنصر حاسم في نظامنا الغذائي، ويوجد في القمح والذرة والأرز والبطاطس. إنه يوفر الطاقة ويستخدم على نطاق واسع في الصناعات المتعلقة بالتخمير والخبز وإنتاج الورق والمنسوجات ومواد البناء.

إحدى النتائج الملحوظة هي أن نشا القمح، إلى جانب محاصيل Triticeae الأخرى، يحتوي على نوعين متميزين من الحبيبات: حبيبات كبيرة من النوع A وحبيبات أصغر من النوع B. يمكن أن تؤثر نسبة هذه الحبيبات على جودة الأطعمة التي تحتوي على القمح مثل الخبز والمعكرونة. ومع ذلك، تواجه الصناعة التحويلية تحديات بسبب فقدان العديد من الحبيبات الأصغر حجمًا من النوع B أثناء عملية الطحن. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي زيادة حبيبات النشا من النوع B في الشعير إلى مظهر غائم في البيرة.

لقد حدث تقدم كبير في أبحاث حبيبات النشا، وذلك بفضل دراسة حديثة نشرت في The Plant Cell أجراها الدكتور ديفيد سيونج وفريقه في مركز جون إينيس. لقد استخدموا التقنيات الجينومية والتجريبية للكشف عن أن حبيبات النوع A وB تتشكل من خلال آليات مختلفة. من خلال تحديد الإنزيم المشارك في بدء الحبيبات من النوع B وتطبيق طرق تربية النباتات التقليدية لإزالة هذا البروتين، نجحوا في إنتاج قمح يحتوي على حبيبات B منخفضة أو معدومة، دون المساس بتنمية النبات أو محتوى النشا الإجمالي.

يفتح هذا الاكتشاف الرائد إمكانيات جديدة لتنوعات متنوعة في النشا مصممة خصيصًا لتطبيقات غذائية وصناعية محددة. ويؤكد الدكتور نيتين أوتام كامبل، المؤلف الأول للدراسة، على أهمية هذه النتيجة: فقد فشلت عقود من البحث في فهم دور إنزيم PHS1 بشكل كامل في النباتات، والآن تم الكشف عن أهميته في تكوين الحبيبات من النوع B. .

ويشير الدكتور سيونج إلى الاهتمام الذي قد يولده هذا الاكتشاف داخل الصناعات التي تفضل الاتساق والتوحيد. ومع القدرة على تقليل عدد الحبيبات من النوع B باستخدام تقنيات التربية، فإن الفوائد المحتملة لهذه الصناعات كبيرة. أدى هذا الإنجاز، بالإضافة إلى الأبحاث السابقة على الحبيبات من النوع A، إلى تطوير مجموعة من نشا القمح الجديدة التي تمتلك شكلًا حبيبيًا مختلفًا، وخصائص فيزيائية، وخصائص كيميائية.

ويتم الآن تشجيع التعاون مع الشركات لاستكشاف تطبيقات هذه النشويات في الطحن وصناعة الخبز وإنتاج المعكرونة. من خلال فهم كيفية تشكيل حبيبات النشا بشكل مختلف، يمكننا أيضًا دراسة تأثير حجم الحبيبات على هضم النشا، وجودة الطهي، والقيمة الغذائية، وصحة الإنسان.

نتائج هذا البحث لها آثار واعدة ليس فقط للأغراض الصناعية ولكن أيضًا لتحسين فهمنا لدور النشا في نظامنا الغذائي وتأثيراته المحتملة على صحة الإنسان.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي محاصيل Triticeae؟

ج: محاصيل Triticeae هي مجموعة من محاصيل الحبوب التي تشمل القمح والشعير والجاودار.

س: ما هي الأنواع المختلفة لحبيبات النشا الموجودة في القمح؟

ج: يحتوي نشا القمح على نوعين متميزين من الحبيبات: حبيبات كبيرة من النوع A وحبيبات أصغر من النوع B.

س: كيف تؤثر حبيبات النشا من النوع A وB على الأطعمة التي أساسها القمح؟

ج: يمكن أن تؤثر نسبة الحبيبات من النوع A وB على جودة الأطعمة التي تحتوي على القمح مثل الخبز والمعكرونة.

س: ما هي التحديات التي تواجهها صناعة تصنيع النشا؟

ج: تواجه الصناعة التحويلية تحديات بسبب فقدان حبيبات النشا الأصغر من النوع B أثناء عملية الطحن.

س: ما هو الإنجاز الذي حققته أبحاث حبيبات النشا؟

ج: يتضمن هذا الإنجاز تحديد إنزيم PHS1، وهو أمر بالغ الأهمية لتكوين حبيبات من النوع B في القمح. من خلال تربية القمح بحبيبات B منخفضة أو معدومة، أصبح من الممكن الآن إنشاء اختلافات في النشا لمختلف التطبيقات الغذائية والصناعية.

س: كيف يمكن للنتائج أن تفيد الصناعات؟

ج: يمكن للصناعات التي تتطلب الاتساق والتوحيد الاستفادة من القدرة على تقليل عدد حبيبات النوع B، مما يقلل التكاليف ويحسن أداء المنتج في عمليات مثل الطحن وصناعة الخبز وإنتاج المعكرونة.