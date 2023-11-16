لقد اجتاح الموسم الثاني من "Star Trek: Strange New Worlds" العالم بعاصفة، حيث استحوذ على إعجاب المعجبين الأوفياء بفضل روائع الخيال العلمي التي تم تبادلها بين مختلف الأنواع. لقد ترك موسم السنة الثانية هذا، الذي اختتم في أغسطس، فريق Trekkies يترقب بفارغ الصبر ما ينتظره في الموسم الثالث القادم. والآن، يمكن للمعجبين التعمق أكثر في المسلسل من خلال إصدار الموسم الثاني من "Star Trek: Strange New Worlds" على DVD وBlu-ray و2K UHD.

يقدم الإصدار المنزلي الجديد، المتوفر من Paramount Home Video في 5 ديسمبر، تجربة غامرة للجماهير، تكتمل مع مجموعة من الإضافات التي تعزز التقدير والمعرفة بإنتاج العرض. تتضمن المجموعات ملصقًا صغيرًا محدود الإصدار بعنوان "Subspace Rhapsody" ومغناطيسات شخصية قابلة للتخصيص، مما يضمن إضافة خاصة حقًا إلى مجموعة أي معجب.

إن ما يميز هذا الإصدار حقًا هو احتوائه على أكثر من ساعتين من الميزات الخاصة. يمكن للمعجبين التعمق في ميزات ما وراء الكواليس، واكتساب نظرة ثاقبة للعمليات الإبداعية التي جلبت سلسلة الخيال العلمي المثيرة هذه إلى الحياة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الإصدار مشاهد محذوفة وموسعة وبديلة لم يسبق لها مثيل، مما يوفر منظورًا جديدًا للحظات المحبوبة من العرض.

طاقم الممثلين في الموسم الثاني من Strange New Worlds عبارة عن فرقة مثيرة للإعجاب، بقيادة أنسون ماونت في دور الكابتن كريستوفر بايك، وإيثان بيك في دور سبوك، وريبيكا رومين في دور أونا تشين-رايلي. يقدم هذا الموسم أيضًا وجوهًا جديدة، مثل سيليا روز جودينج في دور نيوتا أوهورا، وجيس بوش في دور الممرضة كريستين تشابل، والمرشحة لجائزة الأوسكار كارول كين في دور بيليا. تضفي أدائهم العمق والأصالة على الشخصيات المحبوبة، مما يزيد من غمر المشاهدين في عالم "Star Trek" الآسر.

بينما ننتظر بفارغ الصبر الموسم الثالث المليء بالجورن، فإن إصدار الموسم الثاني من "Star Trek: Strange New Worlds" على أقراص DVD وBlu-ray و3K UHD يوفر للجماهير فرصة إعادة زيارة المسلسل واستكشافه بكل مجده. لا تفوت هذه الفرصة للشروع في رحلة آسرة إلى المجهول.

أسئلة وأجوبة

1. متى سيتم إصدار الموسم الثاني من Star Trek: Strange New Worlds على أقراص DVD وBlu-ray و2K UHD؟

سيكون الموسم الثاني من Star Trek: Strange New Worlds متاحًا على أقراص DVD وBlu-ray و2K UHD من Paramount Home Video في 4 ديسمبر 5.

2. ما هي الميزات الخاصة المضمنة في الإصدار المنزلي؟

يتضمن الإصدار المنزلي أكثر من ساعتين من الميزات الخاصة، مثل ميزات ما وراء الكواليس والمشاهد المحذوفة والموسعة والبديلة التي لم يسبق لها مثيل.

3. من هم أعضاء فريق التمثيل الرئيسي في الموسم الثاني من "Star Trek: Strange New Worlds"؟

يشمل أعضاء فريق التمثيل الرئيسي في الموسم الثاني من Star Trek: Strange New Worlds أنسون ماونت في دور الكابتن كريستوفر بايك، وإيثان بيك في دور سبوك، وريبيكا رومين في دور أونا تشين رايلي، وسيليا روز جودينج في دور نيوتا أوهورا، وجيس بوش في دور الممرضة كريستين تشابل. وكارول كين في دور بيليا.