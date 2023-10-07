صورة جديدة لتلسكوب هابل الفضائي تسلط الضوء على مجرة ​​تشبه الثعبان

تكشف صورة جديدة آسرة التقطها تلسكوب هابل الفضائي، عن مجرة ​​بعيدة تشبه الثعبان، مزينة بأذرع دوامية تحتوي على نجوم قديمة وحديثة. وتقع هذه المجرة، المعروفة باسم NGC 1087، في كوكبة قيطس. بدأ الضوء المنبعث من NGC 1087 رحلته إلى الأرض منذ حوالي 80 مليون سنة، أي قبل وقت طويل من انقراض الديناصورات.

تُظهر صورة NGC 1087، التي تم إصدارها خلال أسبوع هابل للمجرة التابع لناسا، الميزات الفريدة للمجرة. تشير المحلاق الحمراء إلى وجود الغاز الجزيئي البارد، الذي يعمل بمثابة لبنة البناء الأساسية لتكوين ونمو النجوم الجديدة. وفي المقابل، تشير المناطق الزرقاء إلى وجود نجوم ساخنة ولدت في الماضي. ويعتقد علماء الفلك أن بعض هذه النجوم الساخنة تنتمي إلى فئة نادرة تعرف بنجوم وولف رايت، وهي غير مستقرة إلى حد كبير.

على الرغم من أن NGC 1087 يضم مجموعة من التفاصيل الجذابة، إلا أن الميزة الأكثر جدارة بالملاحظة هي شريط النجوم الأبيض الساطع الموجود في مركزه. يتشابك هذا الشريط مع مسارات الغاز ويظهر علامات تكوين النجوم، مما يجعله موضوعًا آسرًا لعلماء الفلك لدراسته. يشبه الشريط المركزي في NGC 1087 الشريط الموجود في مجرتنا درب التبانة، ولكنه أصغر منه.

إن مراقبة المجرات مثل NGC 1087 لا تقدر بثمن لأنها توفر نظرة ثاقبة حول حجم وشكل الشريط المركزي في درب التبانة. إن موقعنا داخل مجرة ​​درب التبانة يجعل من الصعب إجراء تقدير دقيق لخصائص الشريط المركزي الخاص بنا، مما يجعل المجرات مثل NGC 1087 أهدافًا مهمة للمراقبة.

يمكن رؤية NGC 1087 من نصفي الكرة الشمالي والجنوبي، وتقع جنوب خط الاستواء السماوي مباشرة. ويستخدم العلماء تلسكوب هابل الفضائي، الذي تم إطلاقه عام 1990، لاكتساب المعرفة حول سلوك الجيوب الغازية بعد تشكل النجوم بداخلها، من بين المساعي العلمية الأخرى المختلفة.

مصادر:

– مصدر الصورة: تلسكوب هابل الفضائي

- تلسكوب هابل الفضائي: صور وحقائق وتاريخ