جلب عجائب الكون لأطفال كينيا

تقوم عالمة الفلك الكينية سوزان مورابانا بمهمة توعية الأطفال في المجتمعات الريفية بأن العلم متاح للجميع. تسافر مورابانا، برفقة زوجها المصور دانييل تشو أوين، إلى هذه المجتمعات باستخدام تلسكوب وقبة سماوية قابلة للنفخ، لتعليم ما يصل إلى 300 طفل عن النجوم والكواكب. يتم تمويل هذه المبادرة من خلال عائدات الرحلة التي تدعم التلسكوب المتنقل، وهي مؤسسة اجتماعية أسستها مرابانا لتثقيف وإلهام الشباب حول علم الفلك والعلوم.

يمثل عدم إمكانية الوصول إلى التلسكوبات والقباب السماوية تحديًا يواجهه العديد من الأطفال في كينيا. ويأمل مورابانا أن تعمل هذه التجارب على توسيع آفاقهم وتوسيع نظرتهم للعالم. ومن خلال تعريف الأطفال بعجائب الكون، تهدف إلى إلهام وإشعال فضولهم حول العالم والفرص التي تكمن خارج كينيا.

المصدر: الجارديان

معالجة معدلات وفيات الأمهات من خلال دعم الولادة

أطلقت جامعة هيوستن تيلوتسون، وهي جامعة تاريخية للسود في أوستن، تكساس، برنامج Boldly BLUE لمعالجة ارتفاع معدلات وفيات الأمهات في الولاية، وخاصة بين النساء السود. وتهدف المبادرة إلى تدريب الدولات والقابلات واستشاريي الرضاعة لتقديم الدعم الأساسي أثناء عملية الولادة.

من خلال زيادة تنوع وتوافر خبراء الولادة في وسط تكساس، تأمل الجامعة في تحسين الوصول إلى الرعاية المستمرة والمتسقة ثقافيًا للأفراد الذين يولدون. وسيركز البرنامج في البداية على تدريب الدولا، مع خطط للتوسع ليشمل استشاريي الرضاعة والقابلات في العام التالي. إن توفير هذه الخدمات دون أي تكلفة سيساعد على ضمان حصول المزيد من الأفراد على الدعم الذي يحتاجونه أثناء الحمل والولادة.

المصدر: الكوت

تحويل البطاريات الميتة إلى موارد مستدامة

قد تحمل إعادة تدوير البطاريات الميتة مفتاح الإنتاج المستدام للبطاريات من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة. تدفع اللوائح في أوروبا إلى زيادة إعادة تدوير البطاريات، مما يمكن أن يقلل من التأثير البيئي لتصنيع البطاريات عن طريق تقليل الحاجة إلى التعدين المكثف وتقليل النفايات.

في السابق، كانت إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون محدودة وصعبة. ومع ذلك، فإن اللوائح الجديدة في أوروبا تنص على جمع وإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون من السيارات الكهربائية والدراجات الإلكترونية وأنظمة تخزين الطاقة. تتضمن القواعد أيضًا أهدافًا صارمة لاستعادة المعادن. ويُنظر إلى هذه اللوائح على أنها خطوة نحو إنشاء حلقة مغلقة من المواد المهمة.

ومن خلال إعادة تدوير المعادن مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل من البطاريات الميتة، يمكن أن يكون إنتاج بطاريات جديدة أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

المصدر: غريست