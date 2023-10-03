تحديث علم الفلك: كسوف جزئي للشمس في أكتوبر

يجلب شهر أكتوبر أحداثًا مثيرة لمراقبي النجوم من جميع الأعمار. إلى جانب اكتشاف الكواكب وزخات الشهب، فإن الحدث الأبرز في هذا الشهر هو الكسوف الجزئي للشمس. على عكس الكسوف الكلي، حيث يحجب القمر الشمس تمامًا، يحدث كسوف الشمس الجزئي عندما يحجب القمر جزءًا فقط من الشمس.

وفي 14 أكتوبر الساعة 1 بعد الظهر، ستتاح لسكان جيلف الفرصة لمشاهدة هذه الظاهرة السماوية. وسيبدأ القمر بالتحرك أمام الشمس عند الظهر، ليحجب تدريجيا ما يصل إلى 30% من الشمس في ذروته حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر. وبحلول الساعة 1:2 بعد الظهر، سيتم استعادة ضوء الشمس بالكامل. يعد هذا الكسوف الجزئي نادر الحدوث ويعد بمثابة مقدمة لكسوف الشمس الكلي تقريبًا في العام المقبل في الثامن من أبريل، والذي سيحظى بتغطية بنسبة 30٪ في جيلف.

ومن المهم أن نلاحظ أن مراقبة الكسوف بدون معدات السلامة المناسبة يمكن أن تكون خطيرة. لضمان المشاهدة الآمنة، من الضروري استخدام معدات الحماية المناسبة. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية مشاهدة كسوف الشمس بأمان من خلال زيارة مصادر موثوقة مثل وكالة ناسا.

وفي حين لن تتاح الفرصة لجويلف لمشاهدة تأثير "حلقة النار" الكامل للكسوف الحلقي، والذي سيكون مرئيا في أجزاء أخرى من أمريكا الشمالية والجنوبية، فإن كسوف الشمس الجزئي لا يزال حدثا فلكيا آسرا يستحق التجربة. لذلك، ضع علامة على التقويم الخاص بك، واجمع أصدقائك وعائلتك، واستعد للنظر إلى السماء في 14 أكتوبر.

إن مراقبة النجوم لا تسمح لنا فقط بتقدير عجائب الفضاء والكواكب والنجوم، ولكنها توفر أيضًا فرصة للتواصل مع زملائنا من العقول الفضولية. لا تنس مشاهدة فيديو دليل Star Gazing لشهر أكتوبر على قناة Guelph Physics على YouTube للحصول على مزيد من المعلومات حول الأحداث الفلكية لهذا الشهر.

مصادر:

– قسم الفيزياء بجامعة جيلف

– وكالة ناسا (للحصول على معلومات حول مشاهدة كسوف الشمس بأمان)