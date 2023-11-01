ناسا تكتشف يدًا خارقة للطبيعة مخيفة في الفضاء: مشهد تقشعر له الأبدان

في اكتشاف تقشعر له الأبدان في الوقت المناسب لعيد الهالوين، اكتشفت وكالة ناسا مشهدًا كونيًا - بقايا شبحية لمستعر أعظم على شكل يد. تُظهر الصورة الغريبة، التي تم التقاطها بواسطة تلسكوب شاندرا للأشعة السينية ومستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE)، سديمًا على شكل يد هيكلية، يحقن الجسيمات في الفضاء. تحمل هذه الظاهرة الأثيرية أسرارًا حول كيفية تشكيل النجوم النابضة، وهي نجوم نيوترونية دوارة ذات مجالات مغناطيسية هائلة، محيطها.

منذ ما يقرب من 1,500 عام، استنفد نجم ضخم في مجرتنا درب التبانة وقوده النووي، وانفجر على نفسه لتكوين جسم كثيف يُعرف باسم النجم النيوتروني. تتمتع هذه البقايا المدمجة للغاية بقوة جاذبية شديدة لدرجة أنها تجذب المادة والمادة المضادة نحو أقطابها، وتولد نفاثات قوية مع رياح هائلة. تؤدي هذه العملية الديناميكية إلى ظهور سديم رياح النجم النابض، وهي الهياكل السماوية المؤرقة التي ألهمت هذا الاكتشاف.

ومن خلال الجمع بين البيانات من تلسكوبي شاندرا وIXPE، حصل العلماء على رؤى غير مسبوقة حول تكوين هذه السدم ودور المجالات المغناطيسية في تشكيل مظهرها. يوضح روجر روماني، الباحث الرئيسي من جامعة ستانفورد، أن الجسيمات المشحونة التي تنبعث منها الأشعة السينية تعبر على طول خطوط المجال المغناطيسي، مما يحدد بنية السديم تمامًا مثل العظام الهيكلية التي تحدد شكل يد الإنسان.

يضيف توقيت ناسا المذهل في الكشف عن هذا المنظر الخارق للطبيعة خلال موسم الهالوين مستوى إضافيًا من التشويق والإثارة. تمتد اليد الكونية من أعماق الفضاء، لتكون بمثابة تذكير آسر بالطبيعة الغامضة والمذهلة لكوننا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو سديم الرياح النجم النابض؟

ج: سديم رياح النجم النابض هو هيكل سماوي يتكون من نفاثات المادة والمادة المضادة المنبعثة من النجوم النيوترونية الدوارة، والمعروفة باسم النجوم النابضة.

س: ماذا اكتشفت ناسا؟

ج: اكتشفت ناسا صورة سديم رياح نجم نابض يشبه يدًا هيكلية في الفضاء، وذلك باستخدام بيانات من تلسكوب شاندرا للأشعة السينية وIXPE.

س: كيف تشكل المجالات المغناطيسية سديم رياح النجم النابض؟

ج: تنتقل الجسيمات المشحونة التي تنتج الأشعة السينية في السديم على طول خطوط المجال المغناطيسي، لتحدد الشكل العام للسديم.

س: متى حدث المستعر الأعظم والتكوين اللاحق للنجم النابض؟

ج: لقد حدث المستعر الأعظم وتشكل النجم النابض منذ حوالي 1,500 عام.

س: لماذا أصدرت وكالة ناسا هذا الاكتشاف في وقت قريب من عيد الهالوين؟

ج: أصدرت ناسا هذا الاكتشاف في وقت قريب من عيد الهالوين لإضافة تأثير موضوعي، حيث كانت الصورة الشبحية تشبه عظام اليد الهيكلية.