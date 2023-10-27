لمحة غامضة عن أجواء كوكب المشتري المؤرقة

كشفت صورة حديثة التقطها مسبار مهمة جونو عن مشهد غير عادي حقًا: وجه بشع كامن داخل الغلاف الجوي المضطرب لكوكب المشتري. يشبه هذا التشكيل الغريب لوحة بابلو بيكاسو الملتوية، وقد ظهر في السابع من سبتمبر، في الوقت المناسب تمامًا للاحتفال بعيد الهالوين. وقام العلماء، بقيادة فلاديمير تاراسوف، بمعالجة الصورة بدقة من أداة Juno Cam الموجودة على المسبار، مما يوفر لمحة آسرة عن الأعماق الغامضة لعملاق الغاز.

كان مسبار مهمة جونو مصدرا أساسيا للمعرفة حول كوكب المشتري منذ إطلاقه من الأرض في عام 2011. وبعد الشروع في رحلة مدتها خمس سنوات، دخل مدار الكوكب الضخم في عام 2016، وقام بتوثيق ميزاته المذهلة بجدية منذ ذلك الحين.

يقع الوجه في منطقة Jet N7 بالقرب من القطب الشمالي للكوكب، ويقع في منطقة تشتهر بعواصفها العنيفة، وتحديدًا الأعاصير القطبية. يمكن أن تصل هذه العواصف إلى أحجام مذهلة، إذ يصل قطرها إلى 3,000 كيلومتر، وتبلغ سرعة الرياح فيها 680 كيلومترًا في الساعة. يتكون الغلاف الجوي لكوكب المشتري من طبقات متعددة من الهيدروجين والهيليوم، بالإضافة إلى سحب دوامية من بلورات الأمونيا. غالبًا ما تؤدي ضراوة هذه العواصف، المقترنة بتيارات نفاثة قوية، إلى نحت سحب الأمونيا إلى تشكيلات وأنماط غريبة.

وتوضح ناسا أن الموقع الاستراتيجي للمسبار على الخط الذي يفصل بين ضوء الشمس والظلام يوفر نقطة مراقبة فريدة لدراسة تعقيدات سطح المشتري. تتيح هذه الزاوية الخاصة لضوء الشمس، والتي تنشأ من مسافة 587 مليون كيلومتر، لعلماء الفلك الحصول على رؤى قيمة. ومع ذلك، فإنه يؤدي أيضًا في بعض الأحيان إلى ظهور أوهام مثيرة للاهتمام، مثل الشكل الغريب الذي يشبه القناع الذي شوهد الشهر الماضي.

ما نتصوره على أنه وجوه أو أشكال يمكن التعرف عليها في أنماط عشوائية هو ظاهرة نفسية تعرف باسم الباريدوليا. من رؤية الوجوه في الخبز المحمص إلى تحديد تشكيلات السحاب كأشكال مألوفة، فإن عقولنا لديها ميل ملحوظ للعثور على الألفة في ما هو غير مألوف. في هذه الحالة، فإن ظهور غول مستوحى من عيد الهالوين على المظهر الخارجي المعذب لكوكب المشتري يشعل الخيال ويذكرنا بعجائب الكون التي لا حدود لها.

على مر التاريخ، ظهرت صور غامضة مماثلة من أعماق الفضاء. كشفت السدم النقاب عن الفراشات والعيون وحتى الخيول، في حين أظهرت الكواكب الأخرى مثل المريخ أيضًا تشكيلات وجه مثيرة للاهتمام. تستمر هذه اللمحات العابرة في الفن السماوي في أسر وإلهام انبهارنا الجماعي بأسرار الكون الشاسعة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي مهمة جونو؟

ج: مهمة جونو هي مسبار فضائي أطلقته وكالة ناسا عام 2011 لدراسة كوكب المشتري.

س: ما هي الباريدوليا؟

ج: الباريدوليا هي ظاهرة نفسية حيث تدرك أدمغتنا أنماطًا أو أشكالًا مألوفة، مثل الوجوه، في محفزات عشوائية أو غامضة.

س: كم تبعد مهمة جونو عن كوكب المشتري؟

ج: تبعد مهمة جونو عن كوكب المشتري حوالي 587 مليون كيلومتر.

س: ما الذي يسبب العواصف على كوكب المشتري؟

ج: العواصف على كوكب المشتري، وخاصة الأعاصير القطبية، ناتجة عن التيارات النفاثة القوية للكوكب وعدم الاستقرار الجوي.

س: هل توجد تشكيلات مماثلة في الأجرام السماوية الأخرى؟

ج: نعم، تمت ملاحظة تشكيلات مماثلة على مختلف الأجرام السماوية، بما في ذلك السدم وسطح المريخ.