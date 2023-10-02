إمكانات الكوبالت والقصدير والكبريت في إحداث ثورة في الأجهزة السبينترونية

حقق الباحثون تقدمًا كبيرًا في مجال الإلكترونيات السبينية، مما مهد الطريق للجيل التالي من الإلكترونيات مع تحسين الأداء وكفاءة الطاقة. تسلط النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة Physical Review B، الضوء على إمكانات كبريت الكوبالت والقصدير (Co3Sn2S2) في الأجهزة الإلكترونية الدورانية.

تستخدم أجهزة Spintronic، مثل ذاكرة الوصول العشوائي المغناطيسي (MRAM)، اتجاه مغنطة المواد المغناطيسية لتخزين المعلومات. تعتمد هذه الأجهزة على تيار الدوران، وهو تدفق الزخم الزاوي للدوران، لقراءة البيانات وكتابتها. ومع ذلك، تواجه إلكترونيات أشباه الموصلات التقليدية قيودًا في تحقيق عدم التقلب، والتكامل واسع النطاق، وانخفاض استهلاك الطاقة، والسرعة العالية، والموثوقية العالية.

لقد قدم ظهور أجهزة Spintronic ثلاثية الأطراف حلاً لهذه القيود باستخدام مسارات تيار منفصلة لكتابة المعلومات وقراءتها. هذا الأسلوب يقلل من أخطاء الكتابة ويزيد من سرعة الكتابة. ومع ذلك، فإن التحدي المتمثل في تقليل استهلاك الطاقة أثناء كتابة المعلومات، وخاصة تحويل المغنطة، لا يزال يشكل مصدر قلق كبير.

إحدى الطرق الواعدة لمواجهة تحدي استهلاك الطاقة هذا هي استخدام تأثير قاعة السبين، حيث يتدفق تيار السبين بشكل عرضي إلى التيار الكهربائي. ركز الباحثون على كبريت الكوبالت والقصدير (Co3Sn2S2)، وهو مركب فريد يُظهر خصائص مغناطيسية حديدية في درجات حرارة منخفضة وسلوكًا مغناطيسيًا في درجة حرارة الغرفة. يتم تصنيف Co3Sn2S2 على أنه مادة طوبولوجية ويظهر تأثير هول الشاذ بشكل ملحوظ عندما ينتقل إلى الحالة المغناطيسية الحديدية.

أجرى الباحثون حسابات نظرية وتوليفًا تجريبيًا للأغشية الرقيقة من Co3Sn2S2 مع الاستبدال الجزئي للنيكل (Ni) والإنديوم (In). كشفت النتائج التي توصلوا إليها أن المنشطات الإلكترونية تعزز تأثير قاعة الدوران في Co3Sn2S2. تتوافق النتائج التجريبية بشكل وثيق مع التوقعات النظرية، مما يؤكد إمكانية استخدام Co3Sn2S2 كمادة للأجهزة الإلكترونية الدورانية.

إن اكتشاف العلاقة بين تأثيرات Hall في Co3Sn2S2 يفتح إمكانيات جديدة لتطوير مواد Spin Hall. يمكن أن يؤدي هذا الاختراق إلى تسريع عملية تطوير الأجهزة الإلكترونية السبينية ذات الاستهلاك المنخفض للغاية للطاقة، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مستقبل الإلكترونيات.

مرجع:

- "تأثير هول الشاذ المترابط وتأثير قاعة الدوران في أفلام شانديت المستندة إلى Co3Sn2S2 من kagome-lattice" بقلم يونغ تشانغ لاو، جونيا إيكيدا، كوهي فوجيوارا، أكيهيرو أوزاوا، جياكسين تشنغ، تاكيشي سيكي، كينتارو نومورا، ليانغ دو، كوان شنغ وو، أتسوشي تسوكازاكي وكوكي تاكاناشي، المراجعة البدنية ب. [لم يتم توفير عنوان URL]