نظرية النسبية لأينشتاين: تم إثبات صحتها مرة أخرى مع تأكيد دوران الثقب الأسود الهائل في M87

لقد أثبت العلماء صحة نظرية النسبية لأينشتاين من خلال الاكتشاف الأخير الذي مفاده أن الثقب الأسود الهائل في M87 يدور بالفعل، تمامًا كما كان متوقعًا. الثقب الأسود الموجود في قلب المجرة M87 هو ثقب فلكي ضخم، حيث يصل وزنه إلى 6.5 مليون مرة كتلة الشمس. إنه بمثابة مرساة الجاذبية للمجرة بأكملها.

إحدى الظواهر الرئيسية التي تنبأت بها النسبية العامة هي ظاهرة سحب الإطار، حيث يمارس ثقب أسود دوار ضغط جاذبية شديد على الفضاء المحيط به. يُعتقد أن هذا التأثير هو المسؤول عن إنشاء النفاثات النسبية، وهي تيارات قوية من البلازما النشطة التي يمكنها السفر لمسافات شاسعة بسرعة تقارب سرعة الضوء.

ولاختبار تنبؤ أينشتاين، ركز فريق من الباحثين بقيادة كوي يوتشو من الأكاديمية الصينية للعلوم على دراسة النفاثات النسبية المنبعثة من M87. ومن خلال مراقبة وتحليل البيانات الراديوية من التلسكوبات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التلسكوب الراديوي VLBA وEAVN والتلسكوب الراديوي الصيني Tianma، اكتشف الفريق أن التدفق لم يكن محاذيًا لمحور دوران الثقب الأسود وأظهر حركة متذبذبة تُعرف باسم المبادرة.

توفر هذه المبادرة، التي تحدث في دورة مدتها 11 عامًا، دليلاً على دوران الثقب الأسود وتدعم تنبؤات النسبية العامة مرة أخرى. ومع ذلك، فإن المعدل الدقيق للدوران وتأثيرات سحب الإطار على قرص التراكم المحيط لا يزالان غير واضحين ويتطلبان مزيدًا من البحث.

أعرب تسوي يوتشو عن سعادته بهذا الاكتشاف المهم وأكد على أهمية تجميع البيانات عالية الدقة على مدى فترة طويلة لتحقيق مثل هذا الإنجاز. ومع هذا التأكيد على وجود ثقب أسود دوار في M87، سيواصل العلماء سعيهم لفهم تعقيدات ديناميكيات الثقب الأسود والبحث عن ظواهر مماثلة في المجرات الأخرى.

وفي الختام، فإن نظرية النسبية لأينشتاين، بعد مرور أكثر من قرن على بدايتها، لا تزال تصمد أمام الاختبارات الصارمة وتخرج منتصرة مرة أخرى. إنه بمثابة شهادة على التألق والأهمية الدائمة لعمل أينشتاين الرائد.

المصدر: يوتشو كوي وآخرون.