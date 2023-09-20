طريقة جديدة لإنتاج حرير العنكبوت من دودة القز المعدلة وراثيا

حقق علماء في الصين اكتشافا رائدا في إنتاج حرير العنكبوت من خلال تصنيعه من دودة القز المعدلة وراثيا. والألياف المنتجة أقوى بست مرات من ألياف الكيفلار، وهي المادة المستخدمة في السترات الواقية من الرصاص. توضح هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة Matter، تقنية يمكن استخدامها لإنشاء بديل صديق للبيئة للألياف الاصطناعية مثل النايلون.

استخدم الباحثون في جامعة دونغهوا دودة القز بسبب تقنيات التربية الراسخة لديهم وحقيقة أنها تغطي أليافها بشكل طبيعي بطبقة واقية، تشبه حرير العنكبوت. وقد قدم هذا حلاً للتحدي الذي واجهنا في المحاولات السابقة لإنتاج حرير العنكبوت الاصطناعي، والذي فشل في دمج طبقة واقية لتحمل الرطوبة والتعرض لأشعة الشمس.

ويوضح جونبينج مي، الباحث الرئيسي، أن حرير العنكبوت يتمتع بإمكانات هائلة في مختلف المجالات. إن الأداء الميكانيكي العالي للألياف المنتجة في هذه الدراسة يجعلها مناسبة تمامًا للخيوط الجراحية، والتي يزداد الطلب عليها مع إجراء أكثر من 300 مليون عملية جراحية في جميع أنحاء العالم كل عام. أبعد من ذلك، يمكن لهذه الألياف أن تحدث ثورة في إنتاج الملابس، مما يخلق مواد أكثر راحة ومتانة. ويمكنهم أيضًا العثور على تطبيقات في المواد الذكية، والمعدات العسكرية، وتكنولوجيا الطيران، والهندسة الطبية الحيوية.

ولإنشاء حرير العنكبوت، أدخل الفريق جينات بروتين حرير العنكبوت في الحمض النووي لديدان القز باستخدام تقنية تحرير الجينات CRISPR-Cas9. على الرغم من التحدي، كان تحرير الجينات ناجحًا، كما يتضح من عيون دودة القز المتوهجة تحت المجهر الفلوري. كما أجرى الباحثون تعديلات للتأكد من أن بروتينات حرير العنكبوت المعدلة وراثيا تتفاعل بشكل صحيح مع البروتينات الموجودة في غدد دودة القز، مما يسمح بغزل الألياف بشكل صحيح.

تمثل هذه الدراسة خروجًا كبيرًا عن الأبحاث السابقة، حيث طور الفريق "نموذجًا أساسيًا للبنية الأساسية" لحرير دودة القز واستخدم مفهوم "التوطين" لتوجيه التعديلات. الباحثون متفائلون بشأن التسويق المستقبلي لهذه التقنية.

في المرحلة التالية من بحثهم، تخطط مي للاستفادة من الأفكار المكتسبة من هذه الدراسة لتطوير دودة القز المعدلة وراثيًا القادرة على إنتاج ألياف حرير العنكبوت من الأحماض الأمينية الطبيعية والمهندسة. وهذا يفتح إمكانيات لا حصر لها لألياف حرير العنكبوت الهندسية، مع أكثر من مائة من الأحماض الأمينية المهندسة التي تحمل إمكانات لا حدود لها.

مصادر:

– مجلة Matter، نُشرت في 20 سبتمبر 2021، عنوان المقال: “بروتينات غزل ديدان القز المعدلة وراثيًا لألياف حرير العنكبوت الاصطناعية،” بقلم جونبينج مي وآخرون.