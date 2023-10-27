خلايا الحيوانات المنوية: تحدي الفيزياء وفتح إمكانيات جديدة

لقد حيرت خلايا الحيوانات المنوية، تلك القوى المجهرية للإنجاب، العلماء لفترة طويلة بقدرتها على تحدي قوانين الفيزياء. ووفقاً لقانون نيوتن الثالث للحركة، فإن طريقة السباحة تجاه البيضة يجب أن تكون مستحيلة. ينص هذا القانون الشهير على أن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. في حالة الخلايا المنوية، فإن هذا يعني أنها يجب أن ترتد من السائل الذي تنتقل من خلاله، مما يؤدي إلى توقف حركتها.

ومع ذلك، فإن دراسة جديدة أجراها كينتا إيشيموتو، عالم الرياضيات من جامعة كيوتو في اليابان، سلطت الضوء على هذه الظاهرة الرائعة. نُشرت الدراسة في PRX Life في 11 أكتوبر، وتتعمق في عالم التفاعلات غير المتبادلة لفهم كيف تكون خلايا الحيوانات المنوية قادرة على مقاومة القوى التي تعمل ضدها.

تكشف النتائج أن خلايا الحيوانات المنوية تمتلك قدرة فريدة على تجاوز قواعد التوازن. من خلال استخدام "سوط ذيلها"، تخلق خلية الحيوانات المنوية طاقتها الخاصة، مما يسمح لها بتوليد الدفع وتحدي قانون نيوتن للحركة. يشير هذا الإنجاز إلى وجود أطر بديلة لفهم سلوك المواد الحية في السوائل اللزجة.

وبعيدًا عن كشف أسرار خلايا الحيوانات المنوية، تحمل هذه النتائج إمكانات هائلة في مجال الروبوتات. يتصور العلماء إنشاء روبوتات صغيرة يمكنها محاكاة قدرات السباحة لخلايا الحيوانات المنوية. ستتكون هذه الروبوتات من قضبان ومفصلات مترابطة، مما يمكنها من التنقل عبر مستويات مختلفة عن طريق تعديل زواياها. ومن الممكن أن تحدث مثل هذه "الروبوتات الفائقة للحيوانات المنوية" ثورة في مجالات مثل الطب ومراقبة البيئة، مما يوفر إمكانيات جديدة للاستكشاف والتدخل.

هذه الدراسة لا تعمق فهمنا للسلوك الجماعي في الأنظمة الحية فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على الإمكانات اللامحدودة لتقليد الطبيعة. ومن خلال دراسة حلول الطبيعة البارعة، يمكننا أن نحقق تقدمًا ملحوظًا في العلوم والتكنولوجيا.

الأسئلة الأكثر تكرارا

س: ما هو قانون نيوتن الثالث للحركة؟

ج: قانون نيوتن الثالث ينص على أن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. يستخدم هذا المبدأ الأساسي على نطاق واسع لشرح حركة الأشياء في العالم المادي.

س: كيف تتحدى الخلايا المنوية الفيزياء؟

ج: تتحدى خلايا الحيوانات المنوية الفيزياء من خلال دفع نفسها عبر السائل على الرغم من القوى التي يجب أن توقف حركتها وفقًا لقانون نيوتن الثالث للحركة.

س: كيف يمكن لدراسة الخلايا المنوية أن تفيد الروبوتات؟

ج: إن دراسة خلايا الحيوانات المنوية يمكن أن تلهم تطوير أنظمة روبوتية صغيرة تحاكي قدراتها على السباحة. ويمكن استخدام هذه الروبوتات في مجالات مختلفة، بما في ذلك الطب ومراقبة البيئة.

س: ما هي المحاكاة الحيوية؟

ج: التقليد الحيوي هو ممارسة محاكاة تصاميم الطبيعة واستراتيجياتها لحل التحديات البشرية. وهو ينطوي على استلهام النظم البيولوجية لإيجاد حلول مبتكرة.

مصادر:

– جامعة كيوتو: http://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/research_results/2021/211021_1.html