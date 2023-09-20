فهم المخاطر الصحية للسفر إلى الفضاء وتطوير استراتيجيات التخفيف

مع تخطيط ناسا ووكالات الفضاء الأخرى لمزيد من البعثات المأهولة إلى الفضاء، أصبحت الحاجة إلى فهم المخاطر الصحية للسفر إلى الفضاء والتخفيف منها ذات أهمية متزايدة. باعتباري عالمة حركية أعمل مع رواد الفضاء، كنت أدرس تأثيرات الفضاء على جسم الإنسان ودماغه، وأنا منخرطة في مشروع لوكالة ناسا يهدف إلى معالجة هذه المخاطر في البعثات المستقبلية إلى المريخ.

أحد المخاطر الرئيسية للسفر عبر الفضاء هو التعرض للإشعاع الفضائي. وبينما يوفر الغلاف المغناطيسي للأرض الحماية من الإشعاع الكوني، فإن رواد الفضاء الذين يسافرون خارج محطة الفضاء الدولية سيواجهون التعرض المستمر لهذا الإشعاع. وهذا يمكن أن يكون له آثار ضارة على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الدماغ. تعمل وكالة ناسا على تطوير تقنيات، مثل استخدام مواد مثل الكيفلار والبولي إيثيلين في المركبات الفضائية والبدلات الفضائية، لحماية رواد الفضاء من الإشعاع. قد تساعد أيضًا بعض الأنظمة الغذائية والمكملات الغذائية، مثل إنترايد، في تقليل آثار التعرض للإشعاع.

التحدي الآخر للسفر إلى الفضاء هو التغيرات في الجاذبية. يعاني رواد الفضاء من فقدان العضلات وتغيرات في الهيكل العظمي بسبب غياب الجاذبية. وللتخفيف من هذه التأثيرات، يتم إعطاء رواد الفضاء مكملات غذائية مثل البايفوسفونيت، مما يساعد على منع تكسر العظام. تؤثر الجاذبية الصغرى أيضًا على الدورة الدموية ويمكن أن تؤدي إلى تحولات السوائل نحو الرأس، مما يسبب ضغطًا على الدماغ وربما يساهم في المتلازمة العصبية العينية المرتبطة برحلات الفضاء. ويستكشف الباحثون استخدام "السراويل" المتخصصة لإعادة توزيع السوائل بطريقة مشابهة لجاذبية الأرض.

بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسدية، يشكل السفر إلى الفضاء أيضًا تحديات للصحة العقلية. يمكن أن يكون للعزلة والحجز الذي يعاني منه رواد الفضاء خلال المهمات الطويلة الأمد آثار عميقة على صحتهم النفسية. للاستعداد لهذه الظروف، يخضع رواد الفضاء لتدريبات جماعية وعمليات محاكاة في بيئات قاسية. ويدرس الباحثون طرق مراقبة ودعم الصحة العقلية في ظل هذه الظروف المنعزلة.

في حين أن المخاطر الصحية للسفر إلى الفضاء كبيرة، فإن المعرفة المكتسبة من دراسة هذه المخاطر والتخفيف من حدتها لها فوائد مختلفة للحياة على الأرض. على سبيل المثال، يمكن أيضًا استخدام التقنيات التي تم تطويرها لحماية رواد الفضاء من التعرض للإشعاع لعلاج مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي. إن فهم كيفية الحفاظ على صحة العظام والعضلات في الجاذبية الصغرى يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تحسين العلاجات الطبية للضعف المرتبط بالعمر. علاوة على ذلك، أدى استكشاف الفضاء إلى التقدم في تنقية المياه وأنظمة الأقمار الصناعية.

بشكل عام، فإن الأبحاث والاستراتيجيات التي تهدف إلى التخفيف من المخاطر الصحية للسفر إلى الفضاء لا تفيد رواد الفضاء فحسب، بل لديها أيضًا القدرة على تحسين النتائج الصحية على الأرض.