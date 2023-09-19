تحديات السفر إلى الفضاء البشري: الإشعاع وتغيرات الجاذبية والصحة العقلية

يتوسع السفر البشري إلى الفضاء، حيث تخطط ناسا والشركات التجارية لمزيد من البعثات المأهولة. ومع ذلك، يجب معالجة المخاطر التي يتعرض لها جسم الإنسان في الفضاء في البعثات طويلة الأمد، مثل مهمة إلى المريخ.

أحد المخاوف الرئيسية هو الإشعاع الفضائي. على عكس الأرض، حيث يوفر الغلاف المغناطيسي الحماية من الإشعاع الكوني، سيواجه رواد الفضاء الذين يسافرون خارج محطة الفضاء الدولية تعرضًا مستمرًا لمستويات إشعاع تعادل آلاف الأشعة السينية على الصدر. يمكن أن يؤدي هذا الإشعاع إلى الإضرار بالجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى حاجز الدم في الدماغ، الذي يمنع المواد الضارة من الوصول إلى الدماغ. تعمل وكالة ناسا على تطوير تقنيات لحماية رواد الفضاء من الإشعاع، بما في ذلك بناء مواد مشتتة في المركبات الفضائية والبدلات الفضائية، بالإضافة إلى استخدام بعض الأنظمة الغذائية والمكملات الغذائية للتخفيف من آثار التعرض للإشعاع.

تشكل تغيرات الجاذبية أيضًا تحديات لجسم الإنسان في الفضاء. يؤدي انعدام الجاذبية إلى فقدان العضلات والعظام، بالإضافة إلى تغيرات في سوائل الجسم. يمكن أن تساعد التمارين الرياضية والمكملات الغذائية في تقليل تأثير الجاذبية الصغرى على صحة العضلات والعظام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لتحولات السوائل في الجمجمة آثار سلبية على الدماغ، مما قد يساهم في حالة تعرف باسم المتلازمة العصبية العينية المرتبطة برحلات الفضاء. قد تساعد "السراويل" المتخصصة التي تعيد توزيع السوائل نحو الجزء السفلي من الجسم في تخفيف هذه المشكلة.

علاوة على ذلك، فإن الطبيعة المنعزلة للسفر إلى الفضاء يمكن أن يكون لها آثار عميقة على الصحة العقلية. يخضع رواد الفضاء لتدريب جماعي لتعلم كيفية إدارة التوتر والشعور بالوحدة في البيئات القاسية. يدرس الباحثون طرق مراقبة ودعم الصحة العقلية أثناء المهام الفضائية. على الرغم من هذه التحديات، غالبًا ما يشعر رواد الفضاء بإحساس الرهبة والترابط عند مشاهدة الأرض من الفضاء، وهو ما يُعرف باسم "تأثير النظرة العامة".

وفي الختام، فإن التوسع في السفر البشري إلى الفضاء يجلب معه تحديات لجسم الإنسان وعقله. إن مواجهة هذه التحديات أمر بالغ الأهمية لنجاح البعثات المستقبلية إلى المريخ وما بعده.

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- تعريفات:

– الغلاف المغناطيسي: المنطقة المحيطة بالكوكب والتي يتحكم فيها مجاله المغناطيسي ويحميه من الإشعاع الكوني.

– حاجز الدم في الدماغ: حاجز وقائي يمنع بعض المواد من المرور من مجرى الدم إلى الدماغ.

- المتلازمة العصبية العينية المرتبطة برحلات الفضاء: حالة يعاني منها رواد الفضاء وتؤثر على بنية ووظيفة العينين، ومن المحتمل أن تكون ناجمة عن تحولات السوائل في الجمجمة.

– تأثير النظرة العامة: ظاهرة يعاني منها رواد الفضاء حيث يشعرون بإحساس الرهبة والترابط عند رؤية الأرض من الفضاء.