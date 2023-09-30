الاستثمار في العافية: تكلفة البقاء عاقلًا

ملخص:

في خضم أزمة تكلفة المعيشة التي لا تنتهي أبدًا، يعطي العديد من الأشخاص الأولوية لصحتهم العقلية، حتى لو كان ذلك مصحوبًا بثمن باهظ. من عضويات استوديو اليوغا إلى جلسات العلاج، ينفق الأفراد مبالغ كبيرة من المال للبقاء عاقلين. في حين أن البعض قد يرى هذه النفقات كماليات اختيارية، إلا أن الكثيرين يعتبرونها ضرورية لرفاههم بشكل عام.

تعتبر التمارين الرياضية استثمارًا شائعًا، حيث ينفق الأشخاص أموالهم على المدربين الشخصيين، أو عضوية الصالة الرياضية، أو دروس الملاكمة، أو حتى معدات الصالة الرياضية المنزلية مثل دراجة بيلوتون. تعد جلسات العلاج والوخز بالإبر أيضًا من الخيارات الشائعة لأولئك الذين يبحثون عن الوضوح العقلي والتحرر العاطفي.

ولا تخلو هذه المشتريات من انتقادات، حيث يتساءل البعض عن الإسراف في هذه النفقات. ومع ذلك، يرى المؤيدون أن الضغوط والتحديات الفريدة التي تواجهها الأجيال الشابة تبرر الاستثمار في الرعاية الذاتية. يعيش العديد من جيل الألفية وجيل Z في أماكن إقامة مشتركة، مما يجعل صالة الألعاب الرياضية أو دروس اليوغا ملاذًا تشتد الحاجة إليه من الانحرافات الرقمية المستمرة وضغوط الحياة اليومية.

ليس هناك من ينكر أن هذه المشتريات هي امتياز، وقد يسخر المتشككون من فكرة إنفاق المال على العافية في حين يشكون من الصعوبات الاقتصادية. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين جربوا السلام والاختراقات التي تأتي من هذه الأنشطة، فإن التكلفة تستحق العناء.

وفقًا لمسح أجرته My Vitamins، ينفق المواطن البريطاني العادي 104.40 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا على منتجات وخدمات الصحة، بإجمالي 1,252.80 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا. من المتوقع أن تصل صناعة العافية العالمية إلى 5.5 تريليون جنيه إسترليني بحلول عام 2025.

في النهاية، قرار الاستثمار في الصحة هو قرار شخصي. بالنسبة للكثيرين، فإن فوائد الحفاظ على الصحة العقلية تفوق التكاليف المالية، وهم على استعداد لمواصلة القيام بهذه الاستثمارات الشهرية للحفاظ على سلامتهم العقلية.

مصادر:

– استبيان الفيتامينات الخاص بي حول إنفاق البريطانيين على منتجات وخدمات الصحة.