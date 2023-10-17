أهم مناطق الجذب السياحي على كوكب المريخ

المريخ كوكب مليء بالعجائب، ببراكينه الضخمة، وحفره العملاقة، وأوديةه العميقة. مع اقتراب البشرية من إمكانية استعمار المريخ، حان الوقت للبدء في التخطيط للوجهات التي نرغب في استكشافها على الكوكب الأحمر.

الأول في القائمة هو أوليمبوس مونس، البركان الأكثر تطرفًا في النظام الشمسي. يبلغ حجم هذا البركان الضخم حجم ولاية أريزونا تقريبًا، ويبلغ ارتفاعه 25 كيلومترًا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ارتفاع جبل إيفرست. على الرغم من حجمه، إلا أنه يتميز بمنحدر لطيف، مما يجعل من السهل نسبيًا على المستكشفين تسلقه.

التالي هو وادي مارينريس، وهو أكبر وادي على سطح المريخ. ويبلغ طوله حوالي 3,000 كيلومتر، أي أطول بأربع مرات من جراند كانيون. ويعتقد العلماء أنها تشكلت بسبب حركة الحمم البركانية في منطقة ثارسيس، مما تسبب في كسر القشرة وخلق هذا الوادي الرائع.

Medusae Fossae هو موقع آخر مثير للاهتمام على سطح المريخ. ويتكهن البعض بأنه قد يحمل دليلا على تحطم جسم غامض، في حين يشير العلماء إلى أنه من المرجح أن يكون رواسب بركانية ضخمة. وبمرور الوقت، أدى التآكل الناتج عن الرياح إلى تشكيل الصخور إلى تكوينات فريدة وغريبة.

تستحق Gale Crater أيضًا الزيارة. وفي عام 2012، اكتشفت المركبة الفضائية كيوريوسيتي أدلة كثيرة على وجود مياه سابقة في هذه المنطقة. وتحتوي الصخور القديمة داخل الحفرة على جزيئات عضوية معقدة، مما يشير إلى إمكانية وجود حياة على المريخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن اكتشاف غاز الميثان في الغلاف الجوي يمكن أن يكون مؤشرا على نشاط بيولوجي أو جيولوجي.

قد تبدو خطة إيلون ماسك الطموحة لإنشاء مدينة تضم مليون شخص على سطح المريخ بحلول عام 2050 غير واقعية، لكن استكشاف مناطق الجذب السياحي المحتملة على الكوكب لا يزال يستحق العناء. سواء أكان الأمر يتعلق بتسلق جبل أوليمبوس مونس، أو مشاهدة عظمة وديان مارينيريس، أو الإعجاب بالتكوينات الغريبة لحفرة Medusae، أو الكشف عن ألغاز Gale Crater، هناك الكثير مما يمكن اكتشافه وتجربته على كوكب المريخ.

مصادر:

– الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)

– مجلة الفضاء الجديد