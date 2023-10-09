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اكتشف الباحثون طريقة لتسريع التشابك الكمي

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 9، 2023
اكتشف الباحثون طريقة لتسريع التشابك الكمي

حقق فريق من الباحثين من جامعة واشنطن في سانت لويس تقدما كبيرا في تسريع عملية خلق التشابك الكمي. التشابك الكمي هو ظاهرة في ميكانيكا الكم حيث يصبح جسيمان مترابطان ويتشاركان في الخصائص بغض النظر عن بعدهما عن بعضهما البعض. يمكن أن يكون لهذا الاكتشاف آثار مهمة على تطوير تقنيات الكم.

لقد حير التشابك الكمي العلماء لفترة طويلة منذ أن اقترحه ألبرت أينشتاين وزملاؤه لأول مرة في الثلاثينيات. ووفقا للباحثين، يمكن للجسيمات المتراكبة أن تتواجد في حالات مختلفة في وقت واحد. ومع ذلك، عندما يتشابك جسيمان، تصبح حالتهما مترابطة.

استخدم الباحثون في دراستهم نماذج نظرية مستوحاة من تجارب سابقة لإيجاد طريق مختصر للتشابك. ومن خلال استخدام الطاقات المعقدة والنقاط الاستثنائية في ديناميكيات الكم، تمكنوا من تسريع عملية تشابك الأنظمة الكمومية بشكل كبير.

في السابق، وصف كارل بندر، أستاذ الفيزياء الفخري، النقطة الاستثنائية بأنها نقطة معلمية تتداخل فيها حالات النظام الكمي. ووجد الباحثون أن الجسيمات تصبح متشابكة بسرعة أكبر عندما تكون نقطة استثنائية قريبة.

يمكن أن يكون للقدرة على تسريع عملية خلق التشابك الكمي تطبيقات عملية في الحوسبة الكمومية وغيرها من التقنيات الناشئة. تعتبر الأنظمة الكمومية المتشابكة ضرورية لتطوير تقنيات الكم المختلفة.

يتماشى هذا البحث مع أهداف مركز القفزات الكمية، وهي مبادرة في جامعة واشنطن في سانت لويس تهدف إلى تطبيق الرؤى والتقنيات الكمومية في مجالات مختلفة، بما في ذلك الفيزياء والعلوم الطبية الحيوية واكتشاف الأدوية.

نُشرت الدراسة في مجلة Physical Review Letters وهي جزء من الجهود المستمرة لاستكشاف وفهم السلوك الغريب للجسيمات الكمومية.

مصادر:
– تسنغ تشاو لي وآخرون، تسريع توليد التشابك عن طريق القرب من النقاط الاستثنائية ذات الترتيب الأعلى، رسائل المراجعة الفيزيائية
– جامعة واشنطن في سانت لويس

By فيكي ستافروبولو

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