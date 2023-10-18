باحثون في جامعة سيدني يطورون طريقة تصوير فائقة الدقة بدون عدسة فائقة

حقق باحثون في جامعة سيدني طفرة في مجال التصوير فائق الدقة، حيث حققوه دون الحاجة إلى عدسة فائقة الدقة. تتمتع هذه الطريقة الرائدة، المنشورة في مجلة Nature Communications، بإمكانية إحداث تقدم في مجالات مختلفة، بما في ذلك التصوير الطبي والمصادقة الفنية.

الأساليب البصرية التقليدية لها حدود مادية عندما يتعلق الأمر بفحص الأشياء عن كثب. وهذا الحد، المعروف باسم حد الحيود، يتحدد بالطبيعة الموجية للضوء. وهذا يعني أن الصورة المركزة لا يمكن أن تكون أصغر من نصف الطول الموجي للضوء المستخدم لمراقبة الجسم.

وقد تم إعاقة المحاولات السابقة لكسر هذا الحد باستخدام العدسات الفائقة بسبب فقدان البصر الشديد وعتامة العدسات. ومع ذلك، وجد الباحثون في جامعة سيدني طريقًا جديدًا لتحقيق التعديس الفائق بأقل قدر من الخسائر، واختراق حد الحيود بمقدار أربع مرات تقريبًا. كان مفتاح نجاحهم هو إزالة العدسة الفائقة تمامًا.

تتضمن التقنية الجديدة وضع مسبار الضوء بعيدًا عن الجسم وجمع المعلومات ذات الدقة العالية والمنخفضة. ومن خلال القياس بعيدًا، لا يتداخل المسبار مع البيانات عالية الدقة. تنتج هذه الطريقة صورة صادقة للكائن من خلال التضخيم الانتقائي لموجات الضوء المتلاشية أو المتلاشية.

وهذا الاختراق له آثار في مختلف المجالات. وفي مجال الفحص المجهري، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الفحص المجهري فائق الدقة، مما يؤدي إلى تقدم في تشخيص السرطان، والتصوير الطبي، وعلم الآثار، والطب الشرعي. ويمكن استخدامه أيضًا في تحديد محتوى الرطوبة في الأوراق بدقة أكبر وفي تقنيات التصنيع الدقيق المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق هذه التقنية للكشف عن الطبقات المخفية في العمل الفني، مما قد يساعد في كشف التزوير الفني أو الأعمال المخفية.

واستخدم الباحثون الضوء بتردد تيراهيرتز، في منطقة الطيف بين المرئي والميكروويف، لإجراء تجاربهم. يوفر نطاق التردد هذا معلومات مهمة حول العينات البيولوجية، مثل بنية البروتين، وديناميكيات الترطيب، وتصوير السرطان.

بشكل عام، تسمح هذه التقنية بالتصوير بدقة عالية مع البقاء على مسافة آمنة من الجسم، دون تشويه ما يتم ملاحظته. لديه القدرة على إحداث ثورة في التصوير في مختلف المجالات وقد يكون موضع اهتمام أي شخص يقوم بإجراء الفحص المجهري البصري عالي الدقة.

مرجع:

تونيز، أ.، وكولمي، ب. (2023). تصوير تيراهيرتز بطول موجي عبر العدسة الفائقة الافتراضية في المجال القريب المشع. اتصالات الطبيعة. دوى: 10.1038/s41467-023-41949-5