5 وجهات كندية لمشاهدة النجوم المذهلة

منذ آلاف السنين، كان البشر مفتونين بالنجوم وأسرارها. ومع ذلك، مع ارتفاع نسبة التلوث الضوئي، أصبحت رؤيتنا للسماء ليلاً غامضة. ولمكافحة ذلك، يبحث الناس الآن عن أماكن ذات سماء داكنة للحصول على تجربة أفضل لمشاهدة النجوم. يوجد في كندا العديد من الوجهات التي توفر مناظر خلابة للنجوم على مدار العام. دعونا نستكشف خمسة من هذه المواقع لمشاهدة النجوم.

يعد متنزه جاسبر الوطني في ألبرتا موطنًا لمهرجان جاسبر دارك سكاي السنوي، وهو حدث يستمر ثلاثة أسابيع ويحتفل بكل ما يتعلق بالفضاء. وفي الفترة من 13 إلى 29 أكتوبر، يمكن للزوار الاستمتاع بالسمفونيات تحت النجوم ومحادثات كبار العلماء. الحديقة نفسها عبارة عن محمية Dark-Sky، وتوفر فرصًا ممتازة لمشاهدة النجوم على مدار العام.

في بحيرة سموكي، ألبرتا، يمكنك التعرف على قصص النجوم الأصليين في Métis Crossing. ويتبادل أصحاب المعرفة حكايات أسلاف النجوم، مؤكدين على أهميتها في الملاحة. إن افتقار المنطقة للتلوث الضوئي يجعلها موقعًا مثاليًا لمشاهدة النجوم. للحصول على تجربة فريدة من نوعها، يمكنك حجز ليلة في إحدى قباب مراقبة السماء الحديثة، والتي توفر رؤية واضحة لسماء الليل.

تشرشل، مانيتوبا، المعروفة باسم عاصمة الدب القطبي في العالم، توفر أيضًا مناظر خلابة للشفق القطبي، أو الأضواء الشمالية. مع ما يصل إلى 300 ليلة من الرؤية سنويًا، يمكن للزوار مشاهدة الدوامات المذهلة من اللون الأخضر والبنفسجي المتراقصة عبر السماء. يقدم منظمو الرحلات السياحية المحليون مرشدين خبراء وعروضًا متعددة الأيام ونصائح للتصوير الفوتوغرافي للحصول على أفضل تجربة.

للحصول على ملاذ فاخر في برية منعزلة، يعد Trout Point Lodge في نوفا سكوتيا الوجهة المثالية. تحيط بالنزل منطقة Tobeatic Wilderness، وهو فندق معتمد من Starlight ومعترف به من قبل اليونسكو. يمكن للضيوف الاستمتاع برحلات استكشافية لمشاهدة النجوم بصحبة مرشدين ومشاهدة زخات الشهب في واحدة من أحلك السماء في أمريكا الشمالية.

موسكوكا، أونتاريو، المشهورة بأكواخها الواقعة على ضفاف البحيرة، هي موطن لأول حديقة السماء المظلمة في كندا، محمية تورانس بارينز دارك سكاي. محمية ضد التلوث الضوئي منذ عام 1999، تعد هذه المحمية موقعًا متميزًا لمشاهدة النجوم، حيث توفر إطلالات رائعة على مجرة ​​درب التبانة. التخييم متاح على مدار السنة في مواقع التخييم المخصصة.

توفر هذه الوجهات الكندية فرصًا مذهلة لمشاهدة النجوم، مما يسمح للزوار بالتواصل مع الكون وتقدير جمال السماء ليلاً.

مصادر:

– سفر ألبرتا

– معبر ميتيس

– سفر مانيتوبا

– تراوت بوينت لودج

– إستوك / جيتي إيماجيس