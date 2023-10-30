سكان تسمانيا مفتونون بالعرض النجمي المذهل

ترك مشهد سماوي مبهر سكان تسمانيا في حالة ذهول عندما شاهدوا عرضًا رائعًا للنجوم المتساقطة يزين سماء الليل. في ظاهرة أثارت إعجاب سكان مدينتي هوبارت ولونسيستون، انطلق كيان نيزكي عبر الغلاف الجوي للأرض، وأسر مراقبي السماء بعرضه المشع.

تباينت الروايات حول الجسم الشبيه بالنيزك، حيث وصف أحد المقيمين من تريفالين مسار النجم أثناء عبوره السماء قبل أن ينفجر فجأة في انفجار ضوئي رائع بعد لحظات. وقد ترك هذا الحدث المذهل المتفرجين مذهولين ومليئين بإحساس بالعجب من اتساع الكون وغموضه.

وبينما كان من المتوقع أن تكون الليلة غائمة في الغالب مع هطول أمطار في جميع أنحاء الولاية، إلا أنه لا شيء يمكن أن يطغى على روعة هذا المشهد السماوي. وكان مكتب الأرصاد الجوية قد حذر في البداية من احتمال هطول أمطار رعدية وتساقط حبات البرد الصغيرة على الغرب، يصاحبها تساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى حوالي 800 متر. بالإضافة إلى ذلك، توقعوا أن تكون الرياح نشطة وعاصفة من الغرب إلى الشمال الغربي.

الأسئلة الشائعة:

ما هو نجم الرماية؟

خلافًا للاعتقاد السائد، فإن الشهاب ليس نجمًا على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، فهو نيزك يدخل الغلاف الجوي للأرض، مما يخلق شريطًا رائعًا من الضوء أثناء احتراقه بسبب الاحتكاك مع الهواء.

هل نجوم الرماية نادرة؟

تعتبر النجوم المتساقطة من الأحداث الشائعة نسبيًا. وفي الواقع، تدخل آلاف الشهب الغلاف الجوي للأرض كل يوم. ومع ذلك، ونظرًا لعوامل مختلفة مثل الظروف الجوية والتلوث الضوئي والتوقيت، فإن مشاهدة عرض شهب مذهل بشكل خاص يمكن أن تكون تجربة غير شائعة ومذهلة.

هل يمكن للنجوم أن تصل إلى الأرض؟

في حين أنه من النادر جدًا أن تصل الشهب فعليًا إلى سطح الأرض، فقد تم توثيق حالات من النيازك، وهي أجزاء أكبر وأكثر كثافة من النيازك، نجت من دخول الغلاف الجوي واصطدمت بالأرض. ومع ذلك، فإن فرص التعرض للأذى بسبب سقوط النيزك منخفضة بشكل لا يصدق.