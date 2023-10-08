الأضواء الشمالية: عرض مذهل في كولومبيا البريطانية

لطالما كانت الأضواء الشمالية، المعروفة أيضًا باسم الشفق القطبي، مصدرًا للإلهام والعجب. لعدة قرون، نسبت الثقافات المختلفة والمجتمعات الأصلية معاني مختلفة لهذا العرض المذهل للأضواء المتراقصة في السماء. من أرواح الأجداد إلى بركات الحظ السعيد، تحتل الأضواء الشمالية مكانة خاصة في قلوب الكثيرين.

وفقًا للدكتور كايل رايتر، عالم الفيزياء في خدمة معلومات المخاطر الكندية في الموارد الطبيعية بكندا، ترتبط الشفق القطبي الشمالي ارتباطًا وثيقًا بالدورة الشمسية. تتبع هذه الدورة نمط الحد الأقصى والحد الأدنى من النشاط الشمسي، الذي يحدث كل 11 عامًا تقريبًا. من المتوقع أن يؤدي الحد الأقصى الشمسي القادم، والمتوقع حدوثه في عام 2024، إلى ظهور معظم المناطق في الشمس التي يمكن أن تنتج نشاطًا يقود العواصف المغنطيسية الأرضية والشفق القطبي.

ويحدث الشفق القطبي عندما تصطدم الجسيمات المشحونة بالغازات في الغلاف الجوي العلوي للأرض، مما يؤدي إلى ومضات جميلة من الضوء الملون. يبدو أن هذه الأضواء تتحرك عبر السماء حيث تحدث مليارات الومضات بمرور الوقت. في حين أن الشفق القطبي يكون مرئيًا كل ليلة تقريبًا في الأشكال البيضاوية الشفقية فوق القطبين المغناطيسيين الشمالي والجنوبي، إلا أنه لا يمكن رؤيته كثيرًا جنوبًا.

وفي كولومبيا البريطانية، من المتوقع أن يكون موسم الشفق القطبي هذا الشتاء ملحميًا للمناطق الشمالية والوسطى من المقاطعة. أصبح لورن سميث، أحد سكان بحيرة بريسي، جنوب 100 مايل هاوس، خبيرًا إلى حد ما في التقاط الأضواء الشمالية. على مدى السنوات القليلة الماضية، التقط مئات الصور الرائعة للأضواء من منزله والبحيرات القريبة بأقل قدر من التلوث الضوئي.

ومع اقترابنا من الذروة الشمسية القادمة، تصبح مشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية فرصة فريدة. سواء كنت تؤمن بالأساطير والمعتقدات المرتبطة بالأضواء الشمالية أو ببساطة تتعجب من جمالها، فلا ينبغي تفويت فرصة تجربة هذا العرض السحري.

مصادر:

– الدكتور كايل رايتر، عالم فيزيائي في خدمة معلومات المخاطر الكندية في الموارد الطبيعية الكندية