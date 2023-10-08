سنة الذروة المنتظرة للأضواء الشمالية في كولومبيا البريطانية: 2023

لطالما أسرت الأضواء الشمالية، المعروفة أيضًا باسم الشفق القطبي، الناس بعروضها المذهلة للأضواء الملونة التي تتراقص عبر السماء. وفي كولومبيا البريطانية، من المتوقع أن يكون الشتاء القادم موسمًا ملحميًا لمشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية.

وفقًا للدكتور كايل رايتر، عالم الفيزياء في خدمة معلومات المخاطر الكندية في الموارد الطبيعية بكندا، فإن نشاط الشفق القطبي الشمالي يتبع نمطًا منتظمًا يسمى الدورة الشمسية. تتناوب هذه الدورة بين فترات الحد الأقصى والحد الأدنى من النشاط كل 11 عامًا. حاليًا، نحن نتجه نحو الحد الأقصى التالي للطاقة الشمسية، والذي من المتوقع حدوثه في عام 2024. الحد الأقصى للطاقة الشمسية هو الوقت الذي توجد فيه معظم المناطق في الشمس التي يمكن أن تنتج نشاطًا يؤدي إلى عواصف مغنطيسية أرضية وشفق.

ويحدث الشفق القطبي عندما تصطدم الجسيمات المشحونة بالغازات في الغلاف الجوي العلوي للأرض، مما يؤدي إلى ظهور ومضات من الضوء الملون الذي يملأ السماء. يبدو أن هذه الأضواء تتحرك عبر السماء بسبب مليارات الومضات التي تحدث بمرور الوقت. في حين يمكن رؤية الشفق القطبي كل ليلة تقريبًا في الأشكال البيضاوية الشفقية فوق القطبين المغناطيسيين الشمالي والجنوبي من أغسطس إلى مايو، إلا أنه لا يمكن رؤيته بشكل شائع في الجنوب.

تلعب الشمس دورًا مهمًا باعتبارها المحرك الأكبر للنشاط الشفقي. ومع اقترابنا من الحد الأقصى للطاقة الشمسية، تزداد فرص مشاهدة العروض المذهلة للأضواء الشمالية. ومع ذلك، هناك أيضًا عمليات كيميائية معقدة في الغلاف الجوي العلوي مرتبطة بالشفق القطبي والتي يدرسها الباحثون بنشاط.

أحد الأشخاص الذين أصبحوا على دراية بجمال الشفق القطبي الشمالي هو لورن سميث. يعيش سميث في بحيرة بريسي، جنوب 100 مايل هاوس، وقد التقط مئات الصور للأضواء من منزله. كونه خبيرًا علم نفسه بنفسه في هذه الظاهرة، يتوقع سميث أن يكون عام 2023 هو عام الذروة بالنسبة للأضواء الشمالية في كولومبيا البريطانية بسبب الدورة الشمسية التي تبلغ 11 عامًا.

سميث، الذي تحدى الطقس البارد لأكثر من 100 ليلة، طور مهاراته في التقاط الأضواء من خلال التصوير الفوتوغرافي. ومن خلال تعلم كيفية تصوير الأضواء الشمالية، قام بإنشاء مجموعة من الصور المذهلة التي تعرض الجمال المذهل لهذه الظاهرة الطبيعية.

مع تزايد التوقعات لعام 2023، يتطلع الناس في شمال ووسط كولومبيا البريطانية بفارغ الصبر إلى إمكانية مشاهدة عرض ساحر للأضواء الشمالية. مع انخفاض التلوث الضوئي في مناطق مثل بحيرة بريسي والبحيرات المحيطة بها في جنوب كاريبو، تزداد فرص التقاط هذه الأضواء الأثيرية بشكل كبير.

تقول الأسطورة أن الأضواء الشمالية هي أرواح الأجداد التي ترقص في السماء ويُنظر إليها على أنها بركات الحظ والمظهر الجميل للأطفال الذين ولدوا تحتها في مختلف الثقافات. وبغض النظر عن المعتقدات المرتبطة بهذه الأضواء، فإنها لا تزال تثير الرهبة والخوف والتعبير الفني، وتوفر مشهدًا آسرًا لأولئك المحظوظين الذين شاهدوها.

مصادر:

– الدكتور كايل رايتر، عالم فيزيائي في خدمة معلومات المخاطر الكندية في الموارد الطبيعية الكندية

– لورن سميث، خبير ومصور الشفق القطبي الشمالي