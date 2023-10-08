دش نيزك التنيني المذهل يضيء السماء في عطلة نهاية الأسبوع لعيد الشكر في أونتاريو

ستتاح لمراقبي النجوم في أونتاريو الفرصة لمشاهدة زخات نيزك Draconid الساحرة في عطلة نهاية الأسبوع في عيد الشكر. تُعرف هذه النجوم المتساقطة أيضًا باسم Giacobinids، وهي عبارة عن بقايا مذنب عابر يترك وراءه أثرًا من الصخور والحطام الجليدي. وعندما تمر الأرض عبر هذا الحطام، تحترق الجسيمات في الغلاف الجوي، مما يخلق خطوطًا مضيئة من الضوء في السماء.

هذا العام، من المقرر أن تبدأ زخة شهب التنين في 6 أكتوبر وتنتهي في 10 أكتوبر. ومن المتوقع أن تحدث ذروة زخة شهب التنين إما في 8 أكتوبر أو 9 أكتوبر، مما يجعلها نشاطًا رائعًا للاستمتاع به مع العائلة والأصدقاء خلال عطلة عيد الشكر.

ولمراقبة زخات الشهب، يجب على مراقبي النجوم في أونتاريو النظر نحو الشمال الغربي بعد غروب الشمس، حيث ستكون كوكبة دراكو عالية في السماء. يمكن العثور على كوكبة دراكو على ارتفاع 30 درجة تقريبًا فوق Ursa Major، والمعروفة أيضًا باسم Big Dipper. بالإضافة إلى ذلك، سيكون القمر مضاءًا بنسبة أقل من 20% خلال هذا الوقت، مما يوفر سماء داكنة مثالية لمشاهدة النيازك.

للحصول على أفضل تجربة، ينصح بإيجاد منطقة مظلمة خالية من التلوث الضوئي، وإعداد كرسي مريح، وإتاحة الوقت الكافي لعينيك للتأقلم مع الظلام. سيؤدي هذا إلى تعزيز قدرتك على رؤية الشهب أثناء تحركها عبر سماء الليل.

لذلك، اجمع أحبائك في عيد الشكر هذا واستمتع بالمشهد السماوي لدش نيزك التنين في أونتاريو. ومن المؤكد أنها ستكون تجربة مذهلة حقًا.

مصادر:

– موقع الفضاء.كوم