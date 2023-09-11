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صعود السياحة الفلكية: نظرة على الأحداث الفلكية والسفر

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 11، 2023
صعود السياحة الفلكية: نظرة على الأحداث الفلكية والسفر

أظهرت دراسة حديثة أنه بسبب التلوث الضوئي، لم يعد 80% من الأمريكيين وثلث سكان العالم قادرين على رؤية درب التبانة من منازلهم. وقد أثار هذا اهتمامًا متزايدًا بالسياحة الفلكية، حيث يسافر الناس إلى المتنزهات الوطنية والمراصد وغيرها من المواقع ذات السماء المظلمة لمشاهدة الأحداث الفلكية.

تعد الأحداث الفلكية مثل كسوف الشمس وزخات الشهب عامل الجذب الرئيسي للسياح الفلكيين. يحدث كسوف الشمس عندما يحجب القمر الجديد الشمس لفترة وجيزة، ويكون الكسوف الكلي هو الأكثر إثارة، مما يسمح للمشاهدين بمشاهدة هالة الشمس. هناك أيضًا الكسوف الحلقي، حيث لا يغطي القمر قرص الشمس بالكامل، والكسوف الجزئي، حيث يتم حجب جزء فقط من قرص الشمس.

تعتبر زخات الشهب حدثًا شائعًا آخر بين السياح الفلكيين. وتحدث هذه الظاهرة عندما يتقاطع مدار الأرض مع الغبار الذي خلفه أحد المذنبات، مما يؤدي إلى ظهور الشهب. أشهر زخات الشهب هي البرشاويات، والجيمينيات، والقيثاريات، وقد سُميت على اسم الأبراج التي يبدو أنها تنبثق منها.

عند التخطيط لنزهة سياحية فلكية، يجب أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار. تعد مرحلة القمر أمرًا بالغ الأهمية، حيث تكون ظروف مشاهدة النجوم أفضل خلال القمر الجديد عندما يكون القمر تحت الأفق. يلعب الطقس أيضًا دورًا مهمًا، حيث تعد السماء الصافية ضرورية للمشاهدة المثالية. ومن المهم أيضًا العثور على مواقع السماء المظلمة بعيدًا عن التلوث الضوئي، والتي يمكن تحديدها باستخدام خرائط التلوث الضوئي مثل مقياس بورتل للسماء المظلمة.

توفر السياحة الفلكية فرصة فريدة لعشاقها لمشاهدة الأحداث السماوية مباشرة والتواصل مع عجائب الكون. ومع حدوث العديد من الكسوفات وزخات الشهب في الأفق، فمن المتوقع أن ينمو الاهتمام بالسياحة الفلكية.

مصادر:

– دراسة: 80% من الأمريكيين وثلث سكان الكوكب لا يستطيعون رؤية درب التبانة بسبب التلوث الضوئي
-cnn.com

By غابرييل بوتا

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