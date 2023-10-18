حلقة النار: كسوف حلقي للشمس في ألبوكيرك، نيو مكسيكو

الكسوف الحلقي للشمس، والمعروف أيضًا باسم "حلقة النار"، هو حدث سماوي مذهل يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس في محاذاة تامة. على عكس كسوف الشمس الكلي، حيث يكون القمر في أقرب مسافة له من الأرض، أثناء الكسوف الحلقي، يكون القمر قريبًا أو في أبعد نقطة عن الأرض. وينتج عن هذا حلقة مشرقة من ضوء الشمس تحيط بالقمر المظلم.

في 14 أكتوبر، سيكون كسوف الشمس الحلقي النادر مرئيًا في جزء كبير من غرب الولايات المتحدة، من ولاية أوريغون حتى تكساس. أثناء ذروة المشاهدة، سيحجب القمر أكثر من 90% من الشمس. لمشاهدة حلقة النار، يجب على المرء أن يضع نفسه داخل مسار الكسوف الذي يبلغ عرضه 116 ميلًا.

تعد ألبوكيرك، نيو مكسيكو، موقعًا مناسبًا للكثيرين لمراقبة هذه الظاهرة السماوية. وسيبدأ الخسوف في ألبوكيرك عند الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت جرينتش ويصل إلى الحلقة الحلقية عند الساعة 10:36 صباحًا، وبعد ذلك سيبتعد القمر تدريجيًا عن الشمس، وستبدأ السماء في السطوع.

لتعزيز تجربة المشاهدة، تستضيف جامعة نيو مكسيكو احتفال Enchanted Eclipse 2023 في جونسون فيلد. وسيبدأ هذا الحدث في الساعة 8:30 صباحًا وسيتم توفير نظارات رؤية شمسية وخرائط وتلسكوبات للمراقبة الآمنة للكسوف. ومن المهم ملاحظة أن أولئك الذين يخططون لتصوير الكسوف سيحتاجون إلى مرشح شمسي لكاميراتهم لحماية أعينهم ومعداتهم.

وسيختتم احتفال Enchanted Eclipse 2023 في تمام الساعة 12:09 ظهرًا، مما يتيح للمشاركين الاستمتاع الكامل بهذا الحدث المذهل.

لمزيد من المعلومات حول كسوف الشمس الحلقي والاحتفال بالكسوف المسحور 2023 في البوكيرك، يرجى زيارة www.Eclipse.unm.edu.

التعاريف:

– الكسوف الحلقي للشمس: وهو الكسوف الذي يحدث عندما يكون القمر قريباً أو في أبعد نقطة له عن الأرض، وينتج عنه حلقة مشرقة من ضوء الشمس تحيط بالقمر المظلم.

– الكسوف الكلي للشمس: وهو الكسوف الذي يحدث عندما يكون القمر في أقرب مسافة له من الأرض، فيحجب الشمس تماماً ويخلق ظلاماً مؤقتاً.

المصدر: صورة ديف جيبسون وwww.Eclipse.unm.edu