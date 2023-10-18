إثارة ثورة في مجال السلامة من الحرائق: مجموعة Sparx Holdings Group على وشك الانتهاء من نظام الرش الذكي

تحرز Sparx Holdings Group, Inc. تقدمًا كبيرًا نحو استكمال نظام Sparx ™ Smart Sprinkler الثوري. يشتمل هذا النظام على مركز يقوم بجمع المعلومات المهمة من وحدات الاستشعار والتنشيط المثبتة عند كل رشاشة حريق في النظام.

يهدف نظام Sparx™ Smart Sprinkler إلى تحسين السلامة من الحرائق من خلال جمع البيانات حول عوامل مثل الحرارة ومستويات ثاني أكسيد الكربون ووجود اللهب ومحتوى الدخان. ومن خلال هذه المعلومات، يمكن للمركز فتح مرشات الحريق التقليدية المدمجة مع تقنية التنشيط الخاصة بمجموعة Sparx Holdings Group لإطفاء مخاطر الحرائق بشكل أكثر فعالية.

تركز مجموعة Sparx Holdings Group حاليًا على تطوير البرامج الاحتكارية للمركز. سيعمل هذا البرنامج على تمكين الاتصال السلس مع وحدات الاستشعار والتنشيط المتعددة وتزويد المستخدمين بمعلومات حول أي إنذارات داخل النظام.

يتميز المحور نفسه بتصميم أنيق يعمل باللمس ويمكن تركيبه على الجدران أو الأسطح المسطحة. وسيزود المستخدمين بالمعلومات الأساسية حول صحة وحالة نظام Sparx™ Smart Sprinkler، بالإضافة إلى التنبيهات والبيانات الأخرى ذات الصلة.

تعتقد مجموعة Sparx Holdings أن نظام الرش الذكي الخاص بها سيكون مفيدًا بشكل خاص للمساحات التجارية التي تواجه تحديات فريدة تتعلق بالسلامة من الحرائق، مثل الأسقف العالية والتخزين المكتظ وتخزين السلع القابلة للاشتعال.

نظام Sparx™ Smart Sprinkler الشامل هو حاليًا في مرحلته التجريبية ومن المتوقع أن يتم إطلاقه بالكامل في الأشهر المقبلة. مجموعة Sparx Holdings Group واثقة من أن نظامها المبتكر سيجد اعتماداً واسع النطاق في السوق.

المصدر: ACCESSWIRE عبر QuoteMedia