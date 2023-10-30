Arkadia Space تحصل على تمويل أولي بقيمة 3 ملايين دولار للابتكار في أنظمة الدفع

نجحت شركة Arkadia Space الإسبانية في جمع 3 ملايين دولار من التمويل الأولي لدعم تطوير أنظمة الدفع الخضراء الرائدة للمركبات الفضائية. تمت قيادة جولة التمويل، التي تجاوزت طلبات الاكتتاب فيها، شركة Draper B1، وهي شركة إسبانية مشهورة لرأس المال الاستثماري تابعة لشبكة Draper Venture Network ومقرها الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، ساهم في الجولة أيضًا Expansion Ventures، وهو صندوق استثماري أوروبي متخصص في الشركات الناشئة في مجال الفضاء والتنقل الجوي.

وبصرف النظر عن هؤلاء المستثمرين البارزين، حصلت Arkadia Space على دعم من المستثمرين الملائكيين بما في ذلك بيدرو دوكي، رائد الفضاء الإسباني السابق ووزير العلوم، وكذلك أنطوان دي تشاسي، مؤسس Loft Orbital. وسيعمل كل من دوكي وشاسي كمستشارين للشركة، مستفيدين من خبرتهما التي لا تقدر بثمن وشبكاتهما الواسعة في صناعة الفضاء. وأعرب فرانكو كارسيا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Arkadia Space، عن امتنانه للدعم المقدم من هؤلاء المستثمرين المشهورين، مسلطًا الضوء على الدور الفعال الذي سيلعبونه في تطوير الشركة.

ومن خلال هذا الضخ المالي، تخطط Arkadia Space لتوسيع منشآتها وقوتها العاملة في مدينة كاستيلون بإسبانيا. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الشركة إلى تسريع وتيرة تطوير محرك المركبة الفضائية الذي يعمل بالوقود الدفعي مفرط النشاط. في الوقت الحالي، تسير شركة Arkadia Space على الطريق الصحيح لاستكمال تطوير محرك صغير يعمل بالوقود الأحادي، والذي يتمتع بقوة دفع تبلغ خمسة نيوتن. وتتوقع الشركة أن تبدأ تسويق هذا الصاروخ في عام 2024، مع رحلة تجريبية مقررة في أواخر العام المقبل.

تأسست شركة Arkadia Space في عام 2020 على يد مجموعة من الأعضاء السابقين في فريق الدفع في PLD Space، وهي ملتزمة بإحداث ثورة في أنظمة الدفع الفضائية من خلال استخدام الوقود الدفعي الصديق للبيئة. توفر هذه المواد الدافعة، مثل بيروكسيد الهيدروجين والوقود الخاص بها، بدائل أكثر أمانًا واستدامة للهيدرازين المستخدم تقليديًا. على الرغم من أدائه الممتاز، فإن الهيدرازين يمثل تحديات في التعامل ويواجه قيودًا تنظيمية متزايدة.

لا تؤكد جولة التمويل الأولي الناجحة على إمكانات سوق Arkadia Space فحسب، بل تؤكد أيضًا على النضج المتزايد لقطاع تكنولوجيا الفضاء الإسباني. وأشاد راكيل برنال، الشريك الإداري ومدير الاستثمار في Draper B1، بالتنفيذ الرائع للشركة والشراكات الإستراتيجية، مشددًا على التقدم الذي يشير إليه هذا في صناعة تكنولوجيا الفضاء الإسبانية.

أسئلة وأجوبة:

1. ما هي مساحة أركاديا؟

Arkadia Space هي شركة إسبانية تركز على تطوير أنظمة الدفع الخضراء للمركبات الفضائية. وهي تهدف إلى توفير بدائل مبتكرة وصديقة للبيئة للوقود التقليدي.

2. ما هو حجم التمويل الذي حصلت عليه شركة Arkadia Space مؤخرًا؟

نجحت شركة Arkadia Space في جمع 3 ملايين دولار من التمويل الأولي لتطوير نظام الدفع الخاص بها.

3. من الذي قاد جولة التمويل الأولي؟

وقادت جولة التمويل شركة Draper B1، وهي شركة إسبانية لرأس المال الاستثماري، وتضمنت أيضًا مساهمات من Expansion Ventures، وهو صندوق استثماري أوروبي.

4. من هم بعض المستشارين البارزين في Arkadia Space؟

ويعمل بيدرو دوكي، رائد الفضاء الإسباني السابق ووزير العلوم، وأنطوان دي تشاسي، مؤسس شركة Loft Orbital، كمستشارين للشركة.