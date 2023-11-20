التعاون المثير بين SpaceX وMattel’s Matchbox Sky Busters

دخلت المركبة الفضائية Starship الرائدة التابعة لشركة SpaceX إلى أراضٍ جديدة، في عالم الألعاب. كجزء من اتفاقية ترخيص متعددة السنوات بين SpaceX وMattel، كشفت مجموعة Matchbox Sky Busters عن نموذج مصبوب للمركبة الفضائية. وتأتي هذه الإضافة بعد الرحلة التجريبية الثانية الناجحة للمركبة الفضائية مؤخرًا، مما يؤكد أهميتها وشعبيتها. تحاكي اللعبة بأمانة المركبة الفضائية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع تفاصيل معقدة مثل الزعانف والبلاط الحراري وستة محركات رابتور. يبلغ طول النموذج المعدني والبلاستيكي 4.5 بوصة، وهو يمثل تمثيلًا أصليًا للمركبة الفضائية الضخمة.

بالإضافة إلى المركبة الفضائية، يقدم خط Matchbox Sky Busters أيضًا نسخة لعبة من كبسولة Dragon الخاصة بشركة SpaceX. تعد هذه الكبسولة، التي تنقل رواد الفضاء والبضائع من وإلى الفضاء، جزءًا لا يتجزأ من عمليات SpaceX الحالية، بما في ذلك شراكتها مع وكالة ناسا. نسخة اللعبة من كبسولة SpaceX Dragon تصور بدقة كبسولة الهبوط التي تعود بأمان إلى الأرض.

يعد كل من Starship وDragon جزءًا من مجموعة جذابة تتضمن مركبات مميزة أخرى من خط Sky Busters. تشتمل العبوة الخاصة بكل لعبة على حامل عرض بلاستيكي وسجادة لعب، مصممة لتعزيز تجربة اللعب الخيالية. تتميز سجادة اللعب ستارشيب بمنظر جوي لسطح المريخ، مما يسمح للأطفال بتخيل اقتراب المركبة الفضائية من الهبوط على الكوكب الأحمر. من ناحية أخرى، تصور سجادة لعب التنين مشهدًا دراميًا لقوارب الإنقاذ التي تقترب من كبسولة التنين وهي تتساقط في جسم مائي.

تتوفر لعبة Matchbox Sky Busters Starship وDragon في متاجر مختارة للألعاب والهوايات الأمريكية مقابل 5 دولارات لكل منها. وللتسهيل عليك، تتوفر أيضًا الطلبات المسبقة عبر الإنترنت لثمانية ألعاب Sky Busters، والتي تشمل Starship وDragon، ومن المتوقع شحنها هذا الشهر. مع استمرار التعاون بين SpaceX وMattel في الارتفاع، هناك خطط لإصدارات إضافية في خط Matchbox Sky Busters، بما في ذلك نموذج مصبوب لصاروخ Falcon Heavy في عام 2024.

أسئلة وأجوبة:

س: أين يمكنني شراء Matchbox Sky Busters Starship وDragon؟

ج: إنها متوفرة في متاجر مختارة للألعاب والهوايات الأمريكية، ويمكن إجراء الطلبات المسبقة عبر الإنترنت من خلال بعض تجار التجزئة.

س: ما هي أبعاد ألعاب المركبة الفضائية والتنين؟

ج: يبلغ طول نموذج المركبة الفضائية 4.5 بوصة (11.4 سم)، بينما يبلغ طول لعبة التنين 2 بوصة (5.1 سم).

س: هل هناك أي خطط للإصدارات المستقبلية في خط Matchbox Sky Busters؟

ج: نعم، تخطط شركة Mattel لتقديم نموذج مصبوب لصاروخ Falcon Heavy في عام 2024، كجزء من تعاونها المستمر مع SpaceX.

س: هل تأتي ألعاب Starship وDragon مع أي ملحقات إضافية؟

ج: نعم، تشتمل كلتا اللعبتين على حامل عرض بلاستيكي وبساط لعب يصور مشهدًا مناسبًا للعب الخيالي.