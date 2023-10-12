تقوم SpaceX بتوسيع موقع Starlink لعرض خدمة الخلايا القادمة

تخطو SpaceX خطوات واسعة في توسيع موقع Starlink الخاص بها لتسليط الضوء على خدمتها الخلوية القادمة، والتي سيتم تشغيلها بواسطة شبكتها الفضائية. يهدف القسم الجديد، المسمى "Starlink Direct to Cell"، إلى توفير وصول سلس إلى النصوص والصوت والبيانات لهواتف LTE في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أنه من المقرر إطلاق القدرات النصية في عام 2024، فمن المتوقع أن تتبعها قدرات الصوت والبيانات في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، يشير موقع Starlink الإلكتروني إلى إمكانية دعم إنترنت الأشياء (IoT) بحلول نفس العام.

أحد أهم مزايا نظام الاتصال المباشر بالخلية من Starlink هو توافقه مع هواتف LTE الحالية، مما يلغي الحاجة إلى أجهزة إضافية أو برامج ثابتة أو تطبيقات متخصصة. وتعتمد التقنية المستخدمة في هذا النظام على مودم eNodeB المتقدم، والذي يعمل بمثابة برج متنقل في الفضاء. أصبح من الممكن أيضًا تكامل الشبكة، المماثل لتكامل شريك التجوال القياسي.

جدير بالذكر أن خطط Starlink لإطلاق خدمتها الخلوية تتضمن التعاون مع شركة الاتصالات الأمريكية T-Mobile، كما أعلنت سابقًا. ومع ذلك، يجب على SpaceX أولاً الحصول على تصريح من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) والتعاون مع لجنة الراديو والتلفزيون والاتصالات الكندية (CRTC) من أجل العمل في كندا.

التطور المهم لشركة SpaceX في كندا هو شراكتها مع Rogers، والتي تهدف إلى توفير الوصول إلى خدمات الطوارئ في المناطق ذات التغطية المحدودة. ومن المقرر طرح هذه الإمكانية في عام 2024، بما يتماشى مع الجدول الزمني المعروض على موقع Starlink الإلكتروني.

يُظهر توسع SpaceX في صناعة الخدمات الخلوية عزمها على التنافس مع موفري خدمات الخلايا الفضائية الحاليين مثل Globalstar، الذين يدعمون حاليًا خدمة الطوارئ SOS من Apple عبر الأقمار الصناعية.

مصادر:

- ستارلينك

- PCMag

التعاريف:

- LTE: تطور طويل الأمد، وهو معيار للاتصالات اللاسلكية ذات النطاق العريض للأجهزة المحمولة.

– إنترنت الأشياء (IoT): يشير إلى اتصال الأشياء اليومية بالإنترنت، مما يمكنها من إرسال واستقبال البيانات.

- eNodeB: العقدة B المحسنة، مكون المحطة الأساسية لنظام التطور طويل المدى (LTE).

– لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC): وكالة مستقلة تابعة لحكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن تنظيم الاتصالات بين الولايات والدولية.

- لجنة الراديو والتلفزيون والاتصالات الكندية (CRTC): محكمة إدارية تنظم وتشرف على البث والاتصالات الكندية.