تقوم شركة SpaceX بإزالة قائمة الانتظار لـ Starlink في الولايات المتحدة، وتقدم اشتراكًا فوريًا

أعلنت شركة SpaceX أنها ألغت قائمة الانتظار لنظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink في الولايات المتحدة. وهذا يعني أن العملاء المهتمين يمكنهم الآن الاشتراك للوصول الفوري دون الحاجة إلى الانتظار. وتعزو الشركة هذا الإنجاز إلى السعة المحسنة التي توفرها أقمار ستارلينك من الجيل الثاني، والتي توفر قدرة أكبر بأربعة أضعاف من الجيل الأول. ونتيجة لذلك، أصبح Starlink متاحًا الآن في جميع أنحاء البلاد.

في السابق، كان الوصول إلى نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابع لشركة SpaceX محدودًا في أجزاء معينة من الولايات المتحدة بسبب ارتفاع الطلب. وكان على العملاء المحتملين الانتظار لأسابيع أو أشهر حتى يتمكنوا من الوصول، في حين واجه المشتركون الحاليون مشكلات ازدحام الشبكة التي قد تؤدي إلى إبطاء سرعات الإنترنت. ومع ذلك، تعمل SpaceX على توسيع قدرة Starlink من خلال إطلاق أقمار صناعية إضافية، مما خفف تدريجيًا من قيود الوصول.

وفي يوم الاثنين، تم منح آخر المعاقل المتبقية في قائمة الانتظار، والتي تقع بشكل أساسي في جنوب شرق الولايات المتحدة، حق الوصول. وجاء هذا التطور بعد وقت قصير من قيام SpaceX بنشر دفعة أخرى من 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink في المدار، ليصل إجمالي عدد الأقمار الصناعية إلى 4,845 كما أكد عالم الفلك جوناثان ماكدويل.

على الرغم من إزالة قائمة الانتظار، أبلغ بعض المشتركين وحتى Starlink نفسها عن سرعات أبطأ من المتوقع. ومع ذلك، فإن أقمار Starlink من الجيل الثاني لا توفر سعة متزايدة فحسب، بل تعد أيضًا بسرعات إنترنت أسرع للمستخدمين الأرضيين. بالإضافة إلى ذلك، تستعد SpaceX لتقديم أجهزة الأطباق من الجيل التالي، والتي من المتوقع أن تزيد من تحسين الأداء.

مصادر:

– [سبيس إكس](https://twitter.com/SpaceX/status/1576549769429934592)

– [PCMag](https://www.pcmag.com/news/spacex-removes-starlink-waitlist-across-us)