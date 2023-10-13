مهمة Psyche: استكشاف كويكب غني بالمعادن

بدأت مهمة Psyche الرائدة التابعة لوكالة ناسا رسميًا، حيث شرعت مركبة الفضاء Psyche في رحلة مدتها ست سنوات لدراسة واستكشاف الكويكب الغني بالمعادن الذي يحمل نفس الاسم. هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها ناسا صاروخ SpaceX's Falcon Heavy لإطلاق مهمة علمية.

أقلعت طائرة فالكون هيفي بنجاح من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، وانطلقت في الساعة 10:19 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وعقب الإطلاق، انفصلت المركبة الفضائية Psyche عن المرحلة العليا للصاروخ، وأجرى مهندسو ناسا اتصالات معها قبل وقت قصير من الظهر.

ستسافر المركبة الفضائية Psyche مسافة 2.2 مليار ميل على مدار السنوات الست المقبلة، بهدف الوصول إلى الكويكب الغني بالمعادن الواقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. قبل أن تصل المركبة الفضائية إلى وجهتها، ستجري عرضًا تكنولوجيًا يُعرف باسم تجربة الاتصالات البصرية في الفضاء العميق. إذا نجحت هذه المهمة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختبار الاتصالات البصرية خارج نظام الأرض والقمر.

وعند وصوله إلى الكويكب، سيقضي Psyche حوالي 26 شهرًا في الدوران حوله، مما يسمح للعلماء بدراسة جسم فضائي ذي سطح معدني لأول مرة. ستقوم المركبة الفضائية بالتقاط صور متعددة الأطياف، وإنشاء خرائط سطحية، والتعمق في التركيب الكيميائي والمعدني للكويكب. وهو مجهز بأدوات مختلفة، بما في ذلك هوائي الراديو ومقياس الطيف لتحليل مجال جاذبية الكويكب والجسيمات عالية الطاقة.

اختار برنامج خدمات الإطلاق التابع لناسا الصاروخ Falcon Heavy ليكون مركبة الإطلاق لمهمة Psyche نظرًا لتاريخ طيرانه الكبير. تتيح شهادة المهام من "الفئة 3" لشركة Falcon Heavy تنفيذ مهام حرجة مثل Psyche. في المستقبل، تخطط ناسا لاستخدام Falcon Heavy في مهام مهمة أخرى، بما في ذلك مهمة أوروبا كليبر وإطلاق القمر الصناعي للطقس الثابت بالنسبة للأرض.

تبلغ قيمة عقد الإطلاق المبرم بين ناسا وسبيس إكس حوالي 131 مليون دولار، ومن المتوقع أن تكلف المهمة الإجمالية أكثر من 1.2 مليار دولار.

المصادر: ناسا، سبيس إكس