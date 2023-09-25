أطلقت شركة SpaceX بنجاح 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى المدار

أطلقت شركة SpaceX بنجاح مجموعة مكونة من 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى المدار على متن صاروخ Falcon 9. تم الإطلاق من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا، وانطلق صاروخ فالكون 9 في الساعة 4:48 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. قامت SpaceX ببث الإطلاق مباشرة على X (تويتر سابقًا) مع بدء التغطية قبل خمس دقائق من الإقلاع.

يأتي هذا الإطلاق بعد فترة وجيزة من مهمة Starlink أخرى من ساحل الفضاء في فلوريدا، ويمثل الرحلة السابعة عشرة للمرحلة الأولى من Falcon 17 المعاد استخدامها. وهذا أمر مهم لأنه يربط الرقم القياسي السابق لشركة SpaceX فيما يتعلق بقابلية إعادة الاستخدام.

Starlink هي مجموعة الإنترنت الضخمة الطموحة لشركة SpaceX، والتي لديها حاليًا أكثر من 4,750 قمرًا صناعيًا عاملاً في مدار أرضي منخفض (LEO). وتخطط الشركة للتوسع بشكل كبير في المستقبل.

عادت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض بسلام، حيث نفذت هبوطًا دقيقًا على متن سفينة بدون طيار تابعة لشركة SpaceX في البحر. أكملت المرحلة الأولى من Falcon 9 ستة عمليات إطلاق وهبوط.

بعد حوالي 62.5 دقيقة من الإطلاق، تم نشر 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink في مواقعها المحددة في المدار الأرضي المنخفض (LEO).

يوضح هذا الإطلاق الناجح ونشر المزيد من أقمار Starlink الصناعية التزام SpaceX ببناء شبكة إنترنت عالمية. مع كل مهمة ناجحة، تقترب الشركة من هدفها المتمثل في توفير وصول موثوق وعالي السرعة للإنترنت حتى إلى المناطق النائية في العالم.

المصدر: Space.com (تمت إزالة عنوان URL)

التعاريف:

1. صاروخ فالكون 9: مركبة إطلاق مدارية ذات مرحلتين طورتها شركة سبيس إكس لنقل الحمولات إلى الفضاء.

2. أقمار Starlink الصناعية: الأقمار الصناعية التي أطلقتها شركة SpaceX كجزء من خطتها لتوفير تغطية الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

3. المدار الأرضي المنخفض (LEO): المنطقة الفضائية التي تقع على ارتفاع يتراوح بين 160 إلى 2,000 كيلومتر تقريبًا فوق سطح الأرض.

مصادر:

Space.com (تمت إزالة عنوان URL)