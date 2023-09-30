اعتماد وسائل الإعلام مفتوح الآن لمهمة إعادة الإمداد التجارية لشركة SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية

أصبح اعتماد وسائل الإعلام مفتوحًا الآن لمهمة إعادة الإمداد التجارية القادمة لشركة SpaceX إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). تتضمن المهمة، المقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر، إطلاق مركبة الفضاء SpaceX Dragon للشحن على صاروخ Falcon 1 من Launch Complex 9A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

يمكن للمواطنين الأمريكيين المهتمين التقدم بطلب للحصول على اعتماد وسائل الإعلام من خلال تقديم طلباتهم عبر الإنترنت عبر موقع اعتماد وسائل الإعلام التابع لناسا. الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 18 أكتوبر. وبمجرد الموافقة، ستتلقى وسائل الإعلام المعتمدة رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني. إذا كانت لديك أي أسئلة أو احتياجات لوجستية خاصة، اتصل بـ [email protected] للاستفسارات العامة، تواصل مع غرفة أخبار كينيدي على الرقم 321-867-2468.

خلال مهمة إعادة الإمداد هذه، ستحمل المركبة الفضائية Dragon العديد من التحقيقات العلمية والمواد الغذائية والإمدادات والمعدات لطاقم محطة الفضاء الدولية. سيقوم أحد المشاريع البحثية البارزة بدراسة موجات الجاذبية الجوية وتأثيرها على تدفق الطاقة عبر الغلاف الجوي العلوي للأرض والفضاء. وستختبر تجربة أخرى اتصالات ليزر عالية السرعة بين المحطة الفضائية والأرض، لاستكمال نظام ترحيل الليزر ثنائي الاتجاه التابع لناسا.

وستشارك وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أيضًا في المهمة بإجراء تحقيقات مثل Aquamembrane-3، الذي يختبر ترشيح المياه باستخدام البروتينات الطبيعية، وPlant Habitat-06، الذي يقيم آثار رحلات الفضاء على استجابات الدفاع النباتي.

تعتبر مهمات إعادة الإمداد التجارية هذه حيوية لقدرة ناسا على إجراء الأبحاث على متن محطة الفضاء الدولية. إنهم يساهمون في التقدم في التقنيات والعلاجات الطبية والمنتجات التي تعمل على تحسين الحياة على الأرض. لا يسمح المختبر الوطني لمحطة الفضاء الدولية لوكالة ناسا فحسب، بل أيضًا للوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى والصناعات الخاصة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بإجراء أبحاث الجاذبية الصغرى.

تعد محطة الفضاء الدولية، التي يشغلها البشر بشكل مستمر منذ نوفمبر 2000، بمثابة منصة حاسمة للبحث العلمي واستكشاف الفضاء. ويلعب دورًا مهمًا في مهام ناسا المستقبلية، بما في ذلك هدف برنامج أرتميس المتمثل في العودة إلى القمر واستكشاف المريخ في النهاية.

لمزيد من المعلومات حول مهام إعادة الإمداد التجارية، قم بزيارة موقع ناسا الإلكتروني.

مصادر:

- ناسا