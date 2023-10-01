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ناسا تختار SpaceX لمهمة Smallsat لدراسة الطقس الفضائي

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 1، 2023
ناسا تختار SpaceX لمهمة Smallsat لدراسة الطقس الفضائي

منحت وكالة ناسا SpaceX عقد إطلاق للأقمار الصناعية الاستطلاعية Tandem Reconnection وCusp Electrodynamics (TRACERS). ستقوم هذه الأقمار الصناعية الصغيرة بدراسة الطقس الفضائي والغلاف المغناطيسي من مدار أرضي منخفض كجزء من مهمة مشتركة في عام 2025.

تم اختيار مهمة TRACERS من قبل وكالة ناسا في عام 2019 كمهمة Small Explorer للفيزياء الشمسية. تبلغ ميزانيتها القصوى 115 مليون دولار، وكان من المقرر في البداية إطلاقها جنبًا إلى جنب مع مهمة أخرى. ومع ذلك، أعلنت وكالة ناسا مؤخرًا أنها ستشارك رحلة على صاروخ SpaceX Falcon 9 مع مهمة وكالة أخرى تسمى PUNCH في عام 2025.

ولم تكشف وكالة ناسا عن التفاصيل المحددة لإطلاق TRACERS، مثل تاريخ الإطلاق والتكلفة. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الحمولة الأساسية لمهمة مشاركة الرحلة إلى مدار متزامن مع الشمس، والمقرر لها في موعد لا يتجاوز أبريل 2025.

بمجرد وصولهما إلى المدار، ستعبر المركبتان الفضائيتان TRACERS بشكل متكرر الحافة القطبية للغلاف المغناطيسي للأرض. هذه المنطقة هي المكان الذي يحدث فيه إعادة الاتصال المغناطيسي بين الرياح الشمسية والغلاف المغناطيسي للأرض. ومن خلال دراسة هذه التفاعلات، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل للطقس الفضائي وتأثيراته على الأرض.

ويقود مهمة TRACERS ديفيد مايلز من جامعة أيوا، الذي تولى المهمة بعد وفاة كريج كليتزينج. سيتم استخدام الأقمار الصناعية لجمع بيانات قيمة من شأنها أن تساهم في فهمنا للطقس الفضائي وتأثيراته على الأنظمة التكنولوجية على الأرض.

المصدر: سبيس نيوز، ناسا

By فيكي ستافروبولو

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