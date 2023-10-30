تواصل SpaceX توسيع شبكة Starlink الفضائية مع الإطلاق الأخير

تعمل شركة SpaceX على تسريع جهودها لتوسيع شبكة Starlink الفضائية الخاصة بها مع الإطلاق المقرر لمجموعة جديدة من الأقمار الصناعية. بعد الإطلاق الناجح لـ 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink يوم الأحد 29 أكتوبر، تستعد الشركة الآن لمهمة أخرى يوم الاثنين 30 أكتوبر.

ستشمل عملية الإطلاق القادمة، المقرر إجراؤها في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 23 قمرًا صناعيًا من طراز ستارلينك. تفتح نافذة الإطلاق في الساعة 7:20 مساءً بالتوقيت الشرقي، مع توفر العديد من فرص النسخ الاحتياطي حتى الساعة 10:22 مساءً بالتوقيت الشرقي.

يعد هذا الإطلاق ملحوظًا لأنه يمثل الرحلة الثامنة للمرحلة الأولى من التعزيز. يمثل هذا المعزز، الذي دعم سابقًا العديد من المهام بما في ذلك Crew-5، وGPS III Space Vehicle 06، وInmarsat I6-F2، وCRS-28، وIntelsat G-37، ومهمتين من Starlink، إنجازًا كبيرًا لشركة SpaceX من حيث إمكانية إعادة الاستخدام. وبمجرد انفصال المرحلة الأولى، من المتوقع أن تهبط على متن الطائرة بدون طيار Just Read the Instructions المتمركزة في المحيط الأطلسي.

بالنسبة لأولئك المهتمين بمشاهدة الإطلاق، ستوفر SpaceX بثًا مباشرًا عبر الإنترنت لمهمة Starlink على موقعها الرسمي على الإنترنت. سيكون البث عبر الإنترنت متاحًا على X @SpaceX قبل حوالي خمس دقائق من الإقلاع.

من خلال إطلاق بعثات Falcon 9 المتتالية لنشر أقمار Starlink الصناعية، تحرز SpaceX تقدمًا كبيرًا نحو هدفها النهائي المتمثل في توفير الاتصال العالمي للمناطق النائية والمحرومة. وتسلط هذه الجهود المستمرة الضوء على تفاني الشركة في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الإنترنت عالي السرعة حول العالم.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو الغرض من شبكة ستارلينك الفضائية؟

تهدف شبكة Starlink الفضائية إلى توفير اتصال عالمي، مما يوفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة للمناطق النائية والمحرومة في جميع أنحاء العالم.

2. كم عدد أقمار ستارلينك الصناعية التي سيتم إطلاقها في المهمة القادمة؟

ستتضمن المهمة القادمة إطلاق 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink.

3. أين سيهبط معزز المرحلة الأولى بعد الانفصال؟

وبعد انفصال المرحلة، من المتوقع أن يهبط معزز المرحلة الأولى على متن الطائرة بدون طيار Just Read the Instructions المتمركزة في المحيط الأطلسي.

4. هل يمكنني مشاهدة مهمة Starlink مباشرة؟

نعم، ستوفر SpaceX بثًا مباشرًا عبر الإنترنت لمهمة Starlink على موقعها الرسمي على الإنترنت. سيكون البث عبر الإنترنت متاحًا قبل خمس دقائق تقريبًا من الإقلاع.