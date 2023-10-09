SpaceX تؤجل إطلاق أقمار Starlink الصناعية

أجلت شركة SpaceX إطلاق 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink من محطة كيب كانافيرال الفضائية. تم إيقاف ساعة العد التنازلي أثناء إطلاق الصاروخ Falcon 9 مساء الأحد، وفقًا للتقارير. يُعزى التأخير إلى الرياح العاتية، مما دفع SpaceX إلى التوقف عن الإطلاق. وحددت الشركة موعد الإطلاق التالي مساء الاثنين الساعة 8:42 مساءً

Starlink عبارة عن كوكبة من الأقمار الصناعية تم إنشاؤها بواسطة SpaceX لتوفير تغطية عالمية للإنترنت ذات النطاق العريض. ستتألف الكوكبة من آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة ذات الإنتاج الضخم والتي تدور في مدار أرضي منخفض، وتعمل جنبًا إلى جنب مع أجهزة الإرسال والاستقبال الأرضية. بحلول نوفمبر 2022، كانت شركة SpaceX قد نشرت 1,324 قمرًا صناعيًا من مجموعتها المخطط لها المكونة من 4,409 قمرًا صناعيًا. بالإضافة إلى ذلك، تخطط SpaceX لإطلاق 12,000 قمرًا صناعيًا آخر على ثلاث مراحل إضافية لاستكمال شبكة كوكبة الأقمار الصناعية الكبيرة.

قد يؤثر هذا التأخير في إطلاق أقمار Starlink الصناعية على خطط SpaceX لتوفير تغطية إنترنت واسعة النطاق. ومع استمرار الشركة في العمل على نشر وتوسيع مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بها، فإن التأخير في عمليات الإطلاق يمكن أن يعيق التقدم في تقديم خدمات النطاق العريض العالمية.

مصادر:

– https://www.axios.com/spacex-delays-starlink-satellite-launch-73c9a3a2-649e-43d1-af0f-8ad7f3acabfb.html

– https://en.wikipedia.org/wiki/Starlink_(satellite_constellation)