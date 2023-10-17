SpaceX Falcon 9 تستعد لإطلاق 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink

من المقرر أن يطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 22 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink إلى المدار اليوم من محطة كيب كانافيرال الفضائية في فلوريدا. من المقرر أن يتم الإطلاق في الساعة 5:20 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع توفر العديد من فرص النسخ الاحتياطي إذا لزم الأمر. يمكن للمهتمين مشاهدة الإطلاق مباشرة من خلال حساب SpaceX's X (المعروف سابقًا باسم Twitter).

ستعود المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9، الذي سبق له أن طار في 16 مهمة، إلى الأرض وهبط على متن السفينة بدون طيار Just Read the Instructions بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق. سيكون هذا الإطلاق أقل برحلة واحدة من سجل إعادة الاستخدام الخاص بالشركة، والذي تم تسجيله الشهر الماضي فقط.

بعد حوالي 65 دقيقة من الإطلاق، ستقوم المرحلة العليا من صاروخ Falcon 9 بنشر 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink في الفضاء. تعمل شركة SpaceX على توسيع كوكبة Starlink الضخمة بسرعة، حيث تم إطلاق أكثر من 70 مهمة مدارية في عام 2023 وحده. يوجد حاليًا ما يقرب من 4,900 قمرًا صناعيًا عاملاً من طراز Starlink في المدار، وسيساهم هذا الإطلاق في النمو المستمر للكوكبة.

توفر Starlink خدمة الإنترنت للعملاء في جميع أنحاء العالم من خلال إرسال الإشارات من شبكة الأقمار الصناعية إلى أجهزة الاستقبال على الأرض. ومن خلال إضافة المزيد من الأقمار الصناعية إلى الكوكبة، تهدف SpaceX إلى زيادة التغطية وتحسين الاتصال بالإنترنت على مستوى العالم.

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