عصر جديد في الاتصال بالإنترنت: SpaceX تطلق 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink

في تطور مثير للاتصال العالمي بالإنترنت، تستعد شركة SpaceX لإطلاق 23 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى المدار الليلة. وستكون هذه هي المهمة الثانية لهذا اليوم لصاروخ Falcon 9 التابع للشركة، ومن المقرر إطلاقه من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا في الساعة 7:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ومع ذلك، في حالة حدوث أي تأخير، هناك سبع فرص احتياطية متاحة بين الساعة 8:17 مساءً و10:47 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

على عكس مزودي خدمة الإنترنت التقليديين، تعد Starlink جزءًا من مشروع SpaceX الطموح الذي يهدف إلى توفير خدمة إنترنت عالية السرعة ويمكن الوصول إليها في جميع أنحاء العالم. تتكون الكوكبة من آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة التي تعمل معًا لتوفير الاتصال بالإنترنت، خاصة في المناطق المحرومة. ومع نشر أكثر من 5,000 قمر صناعي حتى الآن، تخطط SpaceX لإطلاق المزيد. لديهم حاليًا إذن بنشر 12,000 قمر صناعي وتقدموا بطلب للحصول على الموافقة لإطلاق 30,000 قمرًا صناعيًا إضافيًا.

ستحاول المرحلة الأولى من Falcon 9، والتي أكملت سابقًا سبع عمليات إطلاق وهبوط ناجحة، هبوطًا عموديًا آخر على سفينة بدون طيار تسمى A Shortfall of Gravitas. ومن المتوقع أن يتم الهبوط بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع في المحيط الأطلسي.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسيتم نشر أقمار Starlink الـ 23 في مدار أرضي منخفض بعد حوالي 65.5 دقيقة من الإقلاع. وسيساهم هذا النشر في توسيع الكوكبة، مما يمكّن المزيد من الأشخاص حول العالم من الوصول إلى اتصالات إنترنت موثوقة لأغراض مختلفة، بما في ذلك التعليم والاتصالات وريادة الأعمال.

لمشاهدة هذا الحدث المهم، يمكن للمشاهدين متابعة حساب SpaceX الرسمي على X (المعروف سابقًا باسم Twitter). ستبدأ التغطية الحية قبل خمس دقائق تقريبًا من الإقلاع، مما يوفر مقعدًا في الصف الأمامي للأعجوبة التكنولوجية لنشر الأقمار الصناعية وهبوط الصواريخ.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو Starlink؟

ج: Starlink عبارة عن كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية الصغيرة التي تنشرها SpaceX لتوفير اتصال عالمي بالإنترنت.

س: كم عدد أقمار ستارلينك الصناعية التي أطلقتها شركة SpaceX؟

ج: حتى الآن، أطلقت شركة SpaceX أكثر من 5,000 قمر صناعي من نوع Starlink إلى مدار أرضي منخفض.

س: ما الهدف من الهبوط العمودي لصاروخ فالكون 9؟

ج: يتيح الهبوط العمودي للمرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 9 إمكانية إعادة الاستخدام، مما يقلل من تكلفة المهام الفضائية.

س: كيف يمكنني مشاهدة نشر القمر الصناعي Starlink وهبوط الصواريخ؟

ج: سيتم بث الحدث مباشرة على حساب SpaceX الرسمي على X (المعروف سابقًا باسم Twitter). ستبدأ التغطية قبل خمس دقائق تقريبًا من الإقلاع.