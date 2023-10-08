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SpaceX تطلق 22 قمرًا صناعيًا إضافيًا من Starlink في رحلة الفضاء Doubleheader

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 8، 2023
SpaceX تطلق 22 قمرًا صناعيًا إضافيًا من Starlink في رحلة الفضاء Doubleheader

تستعد شركة SpaceX لرحلة فضائية مزدوجة حيث تستعد لإطلاق 22 قمرًا صناعيًا إضافيًا للإنترنت من نوع Starlink. من المقرر أن تتم المحطة الأولى من هذه الرحلة المزدوجة الليلة، 8 أكتوبر، مع إطلاق صاروخ فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في الساعة 9:06 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. هناك أيضًا أربع فرص احتياطية متاحة للإطلاق.

يمكن متابعة الإطلاق والمهمة مباشرةً عبر حساب SpaceX على موقع X (تويتر سابقًا) مع بدء التغطية قبل خمس دقائق من الإقلاع. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستعود المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض وتهبط عموديًا على متن سفينة SpaceX بدون طيار A Shortfall of Gravitas بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق. أكملت المرحلة الأولى من Falcon 9 بالفعل 14 عملية إقلاع وهبوط، بما في ذلك إرسال رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة ناسا.

بعد حوالي 65 دقيقة من الإطلاق، سيتم نشر 22 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink من المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9 إلى مدار أرضي منخفض. بعد هذا الإطلاق، ستكون هناك مهمة أخرى لـ Starlink من الساحل الغربي في الساعة 3:23 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سيكون هذا هو الإطلاق المداري الحادي والسبعين والثاني والسبعين لهذا العام لشركة SpaceX، مع تخصيص معظمها لتوسيع كوكبة Starlink الضخمة.

تتكون كوكبة Starlink الضخمة حاليًا من أكثر من 4,830 قمرًا صناعيًا عاملاً وتركز على توفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق المحرومة حول العالم. تواصل SpaceX إحراز تقدم في مجال الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية وتساهم عمليات الإطلاق القادمة هذه بشكل أكبر في تحقيق أهدافها الطموحة.

مصادر:

  • المصدر: Space.com - "SpaceX ستطلق 22 قمرًا صناعيًا إضافيًا من Starlink على صاروخ مستخدم قياسي الليلة"

By مامفو بريشيا

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