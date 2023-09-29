صاروخ SpaceX Falcon 9 لإطلاق 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى المدار

من المقرر إطلاق صاروخ SpaceX Falcon 9 من ساحل الفضاء في فلوريدا، حاملاً 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى المدار. ومن المقرر أن يتم الإطلاق من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في الساعة 6:39 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2239 بتوقيت جرينتش). يمكن للمهتمين مشاهدة التغطية المباشرة عبر حساب SpaceX على X (تويتر سابقًا)، مع بدء التغطية قبل خمس دقائق من الإقلاع.

بعد الإقلاع، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، ستعود المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض للهبوط العمودي على متن سفينة SpaceX بدون طيار في البحر بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق. سيكون هذا بمثابة الإقلاع والهبوط العاشر لهذه المرحلة الأولى من Falcon 10 تحديدًا. ويبلغ الرقم القياسي لإعادة استخدام الصواريخ حاليًا 9 رحلة، وهو ما يحمله معززان مختلفان.

سيتم نشر أقمار Starlink الـ 22 من المرحلة العليا لـ Falcon 9 إلى مدار أرضي منخفض (LEO) بعد 65 دقيقة تقريبًا من الإطلاق. وستكون هذه المهمة هي الإطلاق المداري التاسع والستين لشركة SpaceX في عام 69، وقد تم تخصيص حوالي 2023% من تلك الرحلات لتوسيع شبكة Starlink.

تتكون كوكبة Starlink الضخمة التابعة لشركة SpaceX حاليًا من ما يقرب من 4,800 قمر صناعي عامل، وسيستمر هذا العدد في الزيادة في المستقبل. تم منح الإذن لشركة SpaceX لنشر 12,000 قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض، وقد تقدمت بطلب للحصول على الموافقة لنشر 30,000 قمرًا صناعيًا إضافيًا.

سيساهم إطلاق أقمار Starlink الـ 22 هذه في الجهود المستمرة التي تبذلها SpaceX لتوفير تغطية عالمية للنطاق العريض. مع كل عملية إطلاق، تنمو شبكة Starlink، مما يجعلنا أقرب إلى عالم يتوفر فيه الوصول إلى الإنترنت في كل ركن من أركان الكوكب.

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