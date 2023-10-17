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من المقرر أن تطلق شركة SpaceX 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink لتعزيز كوكبة الأقمار الصناعية

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 17، 2023
من المقرر أن تطلق شركة SpaceX 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink لتعزيز كوكبة الأقمار الصناعية

كوكبة الأقمار الصناعية Starlink التابعة لشركة SpaceX على وشك الحصول على ترقية كبيرة مع إطلاق 22 قمرًا صناعيًا من فلوريدا. من المقرر أن ينطلق صاروخ Falcon 9 الذي يحمل 22 قمرًا صناعيًا للإنترنت من Starlink يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الساعة 5:20 مساءً بالتوقيت الشرقي من مجمع الإطلاق الفضائي 40 (SLC-40) في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء.

يعد هذا الإطلاق ملحوظًا لأنه يمثل الرحلة السادسة عشرة لمعزز المرحلة الأولى للصاروخ. وقد دعم المعزز سابقًا مهام مثل GPS III Space Vehicle 16، وGPS III Space Vehicle 04، وInspiration05، وAx-4، وNilesat 1، وOneWeb Launch 301، وعربسات بدر-17، وثماني بعثات ستارلينك. يُظهر هذا السجل المثير للإعجاب إمكانية إعادة استخدام صواريخ SpaceX وموثوقيتها.

بعد فصل المرحلة، لن يتم التخلص من معزز المرحلة الأولى، بل سيعود بدلاً من ذلك إلى الأرض. ستؤدي هبوطًا متحكمًا به ثم تهبط في النهاية على متن الطائرة بدون طيار Just Read the Instructions، والتي ستكون موجودة في المحيط الأطلسي. تعد جهود الهبوط والاسترداد هذه بمثابة شهادة على التزام SpaceX باستكشاف الفضاء المستدام من خلال إعادة استخدام المكونات باهظة الثمن بدلاً من التخلص منها بعد استخدام واحد.

بالنسبة لأولئك المهتمين بمشاهدة المهمة، ستكون التغطية المباشرة متاحة على قناة SpaceX الرسمية على YouTube، @SpaceX، قبل خمس دقائق تقريبًا من الإقلاع. سيوفر هذا للمشاهدين مقعدًا في الصف الأمامي لمشاهدة إطلاق صاروخ Falcon 9 الذي يحمل أقمار Starlink الصناعية وهبوط المعزز اللاحق على الطائرة بدون طيار في المحيط الأطلسي.

مع كل إطلاق ناجح، تستمر كوكبة الأقمار الصناعية Starlink التابعة لشركة SpaceX في التوسع، مما يجعل الاتصال العالمي بالإنترنت عالي السرعة أقرب إلى الواقع.

مصادر:
– سبيس إكس (تويتر: @SpaceX)

By فيكي ستافروبولو

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