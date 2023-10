SpaceX تطلق 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink في مهمات متتالية

تستعد شركة SpaceX لإطلاق 22 قمرًا صناعيًا للإنترنت من نوع Starlink إلى المدار من كاليفورنيا يوم الأحد، مما يمثل بداية يوم حافل للشركة. ومن المقرر أن ينطلق صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا في ساعات الصباح الباكر. إذا تأخر الإطلاق، فهناك فرصتان متاحتان للنسخ الاحتياطي.

على عكس عمليات الإطلاق التقليدية، ستقوم SpaceX ببث الحدث مباشرة على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسمح لعشاق الفضاء بمشاهدة الحدث في الوقت الفعلي. وسيبدأ البث قبل الإقلاع مباشرة، مما يوفر للمشاهدين نظرة عن قرب على صعود الصاروخ إلى السماء.

بمجرد وصوله إلى المدار، ستعود المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض للهبوط العمودي على متن السفينة بدون طيار "Of Course I Still Love You" المتمركزة في المحيط الهادئ. وسيكون هذا بمثابة الإطلاق والهبوط الناجح السابع للمرحلة الأولى للصاروخ، مما يسلط الضوء على قدرات إعادة الاستخدام الرائعة للشركة.

بعد حوالي 62.5 دقيقة من الإقلاع، سيتم نشر 22 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink من المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9. تعد هذه الأقمار الصناعية جزءًا من هدف SpaceX الطموح لإنشاء كوكبة ضخمة ذات نطاق عريض تسمى Starlink، والتي تهدف إلى توفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة على مستوى العالم. يوجد حاليًا حوالي 4,900 قمرًا صناعيًا عاملاً من نوع Starlink في مدار أرضي منخفض، مع خطط لنشر ما يصل إلى 12,000 قمر صناعي.

يعد هذا الإطلاق مجرد بداية ليوم حافل لشركة SpaceX، حيث تخطط للقيام بمهمة أخرى في وقت لاحق من اليوم. ستطلق الشركة 23 قمرًا صناعيًا إضافيًا من طراز Starlink من محطة Cape Canaveral Space Force في فلوريدا في المساء. يوضح هذا التوسع والتقدم السريع لكوكبة Starlink الضخمة.

مع كل عملية إطلاق ناجحة، تقربنا شركة SpaceX من عالم يتوفر فيه الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة للجميع، بغض النظر عن مكان تواجدهم. ومع استمرار الشركة في دفع الحدود في مجال تكنولوجيا الفضاء، تتوسع إمكانيات الاتصال والاستكشاف العالمي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو سبيس اكس؟

سبيس إكس هي شركة أمريكية خاصة لصناعة الطيران والنقل الفضائي أسسها إيلون ماسك.



ما هي أقمار ستارلينك الصناعية؟

تعد أقمار Starlink الصناعية جزءًا من مشروع SpaceX الطموح لإنشاء كوكبة عالمية ضخمة ذات نطاق عريض توفر الوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية.



كم عدد أقمار ستارلينك الصناعية العاملة؟

يوجد حاليًا ما يقرب من 4,900 قمرًا صناعيًا عاملاً من نوع Starlink في مدار أرضي منخفض.



ما هو هدف ستارلينك؟

الهدف من Starlink هو توفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة على مستوى العالم، وسد الفجوة الرقمية وربط المجتمعات المحرومة.



ما هو عدد أقمار Starlink الصناعية التي تخطط SpaceX لنشرها؟

لدى SpaceX الإذن بنشر ما يصل إلى 12,000 قمرًا صناعيًا من Starlink إجمالاً.



