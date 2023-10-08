SpaceX تطلق 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink في النصف الثاني من Doubleheader

من المقرر أن تطلق SpaceX 22 من أقمارها الصناعية ذات النطاق العريض من Starlink في النصف الثاني من الإطلاق المزدوج. ومن المقرر أن يتم الإطلاق في قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا صباح يوم الاثنين الساعة 3:23 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. تتوفر أربع فرص احتياطية بين الساعة 4:14 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة و7:46 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وسيحمل صاروخ فالكون 9 الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض.

يأتي هذا الإطلاق في أعقاب إطلاق Starlink آخر مقرر إجراؤه مساء الأحد من محطة Cape Canaveral Space Force في فلوريدا. تمتلك مجموعة الإنترنت الضخمة التابعة للشركة، Starlink، حاليًا أكثر من 4,800 قمر صناعي عامل في المدار، وسيضيف هذان الإطلاقان إلى هذا العدد.

إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن المرحلة الأولى من Falcon 9 ستهبط عموديًا في البحر على متن سفينة SpaceX بدون طيار، بالطبع مازلت أحبك، بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق. ستكون هذه هي المرة الرابعة عشرة التي يتم فيها استخدام المرحلة الأولى من Falcon 14 بالتحديد. تتمتع بسجل حافل بالنجاح، حيث كانت إحدى مهامها السابقة هي إطلاق المركبة الفضائية لاختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) التابعة لناسا في سبتمبر 9.

سيتم نشر أقمار Starlink الـ 22 في مدار أرضي منخفض بعد حوالي 62.5 دقيقة من الإطلاق. ستوفر شركة SpaceX تغطية حية لعملية الإطلاق على حسابها على موقع X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، بدءًا من خمس دقائق قبل الإقلاع.

المصدر: وصف مهمة SpaceX