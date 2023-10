SpaceX تطلق 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink: إعادة الاستخدام الثالثة عشر لصاروخ Falcon 13

تستعد شركة SpaceX لمهمتها التالية، المقرر إجراؤها صباح يوم الاثنين في قاعدة Vandenberg Space Force Base. وسيشمل الإطلاق، المقرر إجراؤه في الساعة 12:23 صباحًا، صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 21 قمرًا صناعيًا من طراز ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض.

وهذه المهمة جديرة بالملاحظة بشكل خاص لأنها ستمثل إعادة الاستخدام الثالثة عشرة لمعزز المرحلة الأولى لصاروخ فالكون 13. كانت SpaceX رائدة في مفهوم إمكانية إعادة الاستخدام في السفر إلى الفضاء، حيث نجحت في الهبوط وإعادة استخدام المعززات في المهام السابقة. يؤدي هذا الإنجاز إلى خفض تكلفة السفر إلى الفضاء بشكل كبير، مما يجعله أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية للمساعي المستقبلية.

وبعد انفصال المرحلة، من المتوقع أن يقوم المعزز بهبوط دقيق على متن الطائرة بدون طيار Of Course I Still Love You في المحيط الهادئ. يعد هذا إنجازًا مثيرًا للإعجاب بالنظر إلى سرعة ومسار المعزز أثناء نزوله من الفضاء.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في هذا الإطلاق هو عدم وجود طفرة صوتية متوقعة في المنطقة المحلية. الانفجارات الصوتية هي موجات صدمية عالية تسببها الطائرات أو المركبات الفضائية التي تسير بسرعة أكبر من سرعة الصوت. تعمل SpaceX بنشاط على تقليل تأثير طفرات الصوت أثناء محاولات الهبوط لتقليل إزعاج السكان القريبين. وهذا يعكس التزامهم بأن يكونوا جيرانًا جيدين في المجتمعات التي يعملون فيها.

في حالة حدوث أي مشكلات غير متوقعة، تتوفر فرص الإطلاق الاحتياطية بين الساعة 1:14 صباحًا و3:46 صباحًا يوم الاثنين. وهذا يسمح بالمرونة ويضمن إمكانية المضي قدمًا في المهمة بسلاسة.

بالنسبة لأولئك الذين يتوقون لمشاهدة الإطلاق، ستوفر SpaceX بثًا حيًا عبر الإنترنت للمهمة. سيكون البث عبر الإنترنت متاحًا قبل خمس دقائق تقريبًا من الإقلاع، مما يتيح للمشاهدين فرصة تجربة اللحظة المثيرة عندما يدفع صاروخ Falcon 9 الأقمار الصناعية Starlink إلى الفضاء.

التعاريف:

– صاروخ فالكون 9: مركبة إطلاق مدارية ذات مرحلتين طورتها شركة سبيس إكس وهي مصممة لنقل الحمولات إلى الفضاء ويمكن هبوطها وإعادة استخدامها.

– أقمار ستارلينك الصناعية: كوكبة من الأقمار الصناعية الصغيرة التي طورتها شركة سبيس إكس لتغطية الإنترنت العالمية ذات النطاق العريض.

مصادر:

– المقال الأصلي (المقالة المصدر غير متوفرة)

– سبيس إكس (https://www.spacex.com/)