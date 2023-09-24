صاروخ SpaceX Falcon 9 سيطلق 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink

تستعد شركة SpaceX لإطلاق آخر، وهذه المرة بإرسال صاروخ Falcon 9 من قاعدة Vandenberg Space Force Base في كاليفورنيا. سيحمل الصاروخ 21 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink إلى مدار أرضي منخفض (LEO). ومن المقرر أن يتم الإطلاق في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين (25 سبتمبر) الساعة 3:23 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0723 بتوقيت جرينتش؛ 12:23 صباحًا بالتوقيت المحلي لولاية كاليفورنيا).

إذا سارت الأمور بسلاسة، فستعود المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض وتهبط على متن سفينة SpaceX بدون طيار بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق. تمت إعادة استخدام هذه المرحلة الأولى وخضعت بالفعل لخمس عمليات إقلاع وهبوط ناجحة، مما يجعلها المهمة السادسة لها.

من المتوقع أن يتم نشر أقمار Starlink الصناعية بعد حوالي 62.5 دقيقة من الإطلاق. Starlink هو مشروع SpaceX الطموح الذي يهدف إلى إنشاء كوكبة إنترنت ضخمة عالمية. يوجد حاليًا أكثر من 4,750 قمرًا صناعيًا عاملاً في المدار الأرضي المنخفض، وتخطط SpaceX لمواصلة توسيع هذه الشبكة في المستقبل.

يأتي هذا الإطلاق بعد فترة وجيزة من رحلة SpaceX رقم 17 التي سجلت الرقم القياسي للمرحلة الأولى من Falcon 9 المعاد استخدامها. تعد إعادة الاستخدام السريع للصواريخ إنجازًا كبيرًا لشركة SpaceX، مما يدل على التزامها باستكشاف الفضاء بتكلفة فعالة.

لمشاهدة الإطلاق مباشرة، يمكنك متابعة حساب SpaceX على X (Twitter سابقًا) مع بدء التغطية قبل خمس دقائق من الإقلاع. تنتظرنا أوقات مثيرة حيث تواصل SpaceX دفع حدود تكنولوجيا الفضاء وبناء شبكة Starlink الخاصة بها.

التعريف: يشير المدار الأرضي المنخفض (LEO) إلى مدار حول الأرض بارتفاع يتراوح بين 160 كيلومترًا (99 ميلًا) و2,000 كيلومتر (1,200 ميل).

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