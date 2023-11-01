تتعاون شركة SpaceX مع وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق أقمار غاليليو الصناعية

وصلت طموحات أوروبا الفضائية إلى طريق مسدود في الوقت الذي تحاول فيه مواكبة الولايات المتحدة والصين في سباق استكشاف الفضاء. بعد إنهاء تعاونها مع روسيا في فبراير 2022، كانت أوروبا تسعى جاهدة لإيجاد بدائل لدعم قطاعها الفضائي. وقد سلطت الانتكاسة الأخيرة في تطوير صاروخ أريان 6 الضوء بشكل أكبر على التحديات التي تواجهها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

ولمعالجة هذه النكسات، تدخلت شركة SpaceX للتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والمساعدة في إطلاق ما يصل إلى أربعة أقمار صناعية لـGalileo في العام المقبل. وتمثل هذه الشراكة، التي لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، علامة بارزة في مساعي أوروبا الفضائية.

كشف مدير الملاحة في وكالة الفضاء الأوروبية، خافيير بنديكتو، أن شركة SpaceX تخطط لإطلاق صاروخين من طراز Falcon 9، يحمل كل منهما قمرين صناعيين من طراز Galileo. توفر كوكبة غاليليو، الشبيهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الولايات المتحدة ونظام بيدو الصيني، خدمات الملاحة الأساسية التي تمتد عبر جميع أنحاء العالم. يمثل هذا المشروع أول مشاركة لشركة SpaceX في إطلاق أقمار صناعية تابعة للاتحاد الأوروبي تحتوي على معدات سرية، بالإضافة إلى المرة الأولى منذ 15 عامًا التي يتم فيها إطلاق مركبة غاليليو الفضائية من خارج أوروبا.

أثار التعاون بين SpaceX وESA أيضًا مناقشات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء اتفاقية لحماية المعلومات السرية المنقولة عبر هذه الأقمار الصناعية.

إن اعتماد أوروبا على صاروخ أريان 5، الذي خرج من الخدمة الآن، وعمليات إطلاق سويوز الروسية لمركبة غاليليو، دفع القارة إلى البحث عن حلول بديلة. وعلى الرغم من أن صاروخ أريان 6 يواجه تأخيرات بسبب خلل فني، إلا أنه يتمتع بالقدرة على دعم عمليات إطلاق الأقمار الصناعية لجاليليو في المستقبل.

ومع التوسع المستمر لكوكبة غاليليو، تهدف أوروبا إلى تعزيز قدراتها الفضائية والحفاظ على قدرتها التنافسية في صناعة الفضاء العالمية. بينما تمضي القوى العالمية قدمًا في استكشاف الفضاء، تسعى أوروبا جاهدة للتغلب على العقبات التي تواجهها لمواكبة التقدم والمساهمة في التطورات التي تحدث خارج كوكبنا.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو الغرض من كوكبة غاليليو؟

توفر كوكبة غاليليو، المشابهة لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وBeidou وGLONASS، خدمات ملاحية عالمية، مما يسمح للمستخدمين بتحديد المواقع بدقة ومعلومات الموقع في الوقت الفعلي.

2. من يتعاون في إطلاق أقمار غاليليو الصناعية؟

أبرمت شركة SpaceX شراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لإجراء عمليات الإطلاق القادمة لأقمار غاليليو الصناعية.

3. لماذا تبحث أوروبا عن بدائل لقطاعها الفضائي؟

وأنهت أوروبا تعاونها مع روسيا في قطاع الفضاء في فبراير 2022، تاركة القارة تبحث عن شراكات وحلول بديلة.

4. ما هي الآثار المترتبة على التعاون بين SpaceX وESA؟

تشير الشراكة إلى المرة الأولى التي تطلق فيها SpaceX أقمارًا صناعية تابعة للاتحاد الأوروبي بمعدات سرية والمرة الأولى منذ 15 عامًا التي يتم فيها استخدام منطقة غير أوروبية لإطلاق المركبات الفضائية Galileo.

مصادر: وول ستريت جورنال، وكالة الفضاء الأوروبية